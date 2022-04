Adresse : Université de Rouen-Normandie, Campus Mont Saint-Aignan, Maison de l'Université, Salle Divisible Sud

Journée d’études

organisée par les laboratoires :

CÉRÉdI (Université de Rouen-Normandie)

HCTI (Université de Bretagne Occidentale – Brest)



dans le cadre des « Carnets comparatistes du CÉRÉdI »



http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1104





Réception créatrice contemporaine des mythes et grands récits de l’Antiquité :



pour une approche genrée





Comité d’organisation : Élodie Coutier, Ariane Ferry et Véronique Léonard-Roques



Date : 8 avril 2022



Lieu : Université Rouen-Normandie, Campus Mont-Saint-Aignan, Maison de l’Université, Salle divisible Sud.





Programme de la journée





09h00 : Accueil des participants.





09h30 : Introduction à la journée d’études par les organisatrices.





09h55-10h25 : Nina Soleymani (Nantes Université, LAMO)



« Questions de genre dans L’Instant ou la Créüside de Magda Szabó »





10h35-11h05 : Morgane Lebouc (Université de Bretagne Occidentale, Brest ; HCTI)



« Réécrire l’Iliade à l’ère des réparations : l’exemple de Pat Barker ».





11h15-11h45 : Marie Pellan (Université de Rouen-Normandie, CÉRÉdI)



« Dialogisme et stratégies de reconquête du discours, dans trois réécritures du mythe de Pénélope : House of Leaves, Danielewski (2000), Toi, Pénélope, Leclerc (2001) et The Penelopiad, Atwood (2005) ».





Discussion et pause.





14h00-14h30 : Cyril Gendry (Sorbonne Université, Paris ; CRLC)



« Réinventer la masculinité au prisme de l’exemplarité gay d’Achille et Patrocle ».





14h40-15h10 : Marie-Pierre Harder (Université Lumière-Lyon 2, Passages Arts & Littératures XX-XXI)



« “Semper Virilis” ? Reconfigurations genrées du mythe d’Hercule à la croisée des chemins dans quelques productions culturelles des xxe- xxie siècles ».





Discussion et pause





15h40-16h10 : Cécile Chapon (Université François Rabelais, Tours ; ICD)



« Résurgences du tragique en Amérique latine : violence historique, transferts culturels et questionnement des attributs masculins /féminins ».



16h20-16h50 : table ronde animée par Élodie Coutier (CRLC / CÉRÉdI) en présence d’Ariane Eissen (Université de Poitiers / membre du comité de lecture du Carnet « Réception créatrice contemporaine des mythes et grands récits de l’Antiquité »).