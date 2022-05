JOURNÉE D’ÉTUDES



AUTOUR DE L’ŒUVRE D’ANANDA DEVI



9 JUIN 2022



Université de Silésie, Institut d’Études littéraires, Pologne







La participation au colloque uniquement en mode virtuel, via la réunion Teams :



15h00*



Mot d’ouverture : Adam Dziadek, Doyen de la Faculté des Sciences humaines



Dariusz Pawelec, Directeur de l’Institut d’Études littéraires



Andrzej Rabsztyn, Directeur de la philologie romane







15h15-16.45



Session I : Sources, poétiques, influences



Présidence : Buata MALELA, Université de Mayotte



Anna SZKONTER-BOCHNIAK, Université Technologique de Gliwice : « Différentes sources d’inspiration dans l’œuvre romanesque d’Ananda Devi »



Mohar DASCHAUDHURI, University of Calcutta : « The Fantastic in the Novels of Ananda Devi »



Cynthia Volanosy PARFAIT, Université d’Antsiranana : « Manger l’autre (2018) : pour une autre poétique insulaire »



Valérie MAGDELAINE-ANDRIANJAFITRIMO, Université de La Réunion : « Ce corps, finalement, est une œuvre. Le vide et le plein des corps chez Devi ou le sens du sacrifice et de la dévoration »







16h45-17h00



Pause-café virtuel







17h00-18h30



Session II : Aspects, thèmes, motifs



PRÉSIDENCE : Anita STAROŃ, Université de Łódź



Bruno CUNNIAH, Université de Maurice : “Entre l’ouverture et le cloisonnement : paternité monoparentale dans Manger l’autre d’Ananda Devi”



Baba Amine ADAKOUI, Université de Maroua : « Le sari et la chevelure dans quelques romans d’Ananda Devi : une lecture ethnocritique »



Aicha MOUKARA, Université de Maroua : "The crossing of the Kala pani at Ananda Devi's: between tragic space-time and symbolic rebirth"



Philippe SAHUC, Université de Toulouse, Jean-Jaurès, Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole : « Ananda Devi et certains de l’exil »



18h30



Clôture du colloque : Krzysztof JAROSZ, Université de Silésie







Comité d’organisation:



Présidente : Joanna Warmuzińska-Rogóż



Krzysztof Jarosz



Andrzej Rabsztyn



Secrétaire : Ewelina Berek



Contact : ewelina.berek@us.edu.pl





*Toutes les heures indiquées sont basées sur l’heure Europe/Warsaw CEST