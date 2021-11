Journée d'études « La Fabrique pongienne : regards sur Le Parti pris des choses », Benoît Auclerc (org.), Université Lyon 3 - Jean Moulin

(Programme Concours A/L 2022)





Vendredi 19 novembre 2021



La journée se déroulera en ligne. Le lien de connexion est visible sur le site de la Société des Lecteurs de Francis Ponge :



PROGRAMME



10h00

Accueil des participants - Introduction



10h30

Luigi Magno (Université Roma Tre) : « Les proses de Ponge »



11h15

Benoît Auclerc (Université Lyon 3) : « “Il a plu” : lecture et réflexivité dans Le Parti pris des choses »



12H00

Marie Frisson (Université Sorbonne nouvelle / ENS Paris) : « La leçon de choses de Francis Ponge »



-



14h45

Pauline Flepp (Université de la Sorbonne) : « La représentation des humains dans Le Parti pris des choses : du politique à l'intime, enjeux de la déshumanisation »



15h30

Bénédicte Gorrillot (Université Polytechnique Hauts-de-France) : « Le Lyrisme paradoxal de Francis Ponge ».







Cette Journée d'études est dédiée au Parti pris des choses de Francis Ponge qui est inscrit au programme des concours A/L d'admission aux ENS de Paris et de Lyon pour l'année 2022.



Elle est organisée dans le cadre du séminaire « La Fabrique pongienne », dirigé conjointement par l’équipe Marge de l’Université Lyon 3, le Centre d’Étude de la langue et des littératures françaises (CNRS et Sorbonne Université), en partenariat avec la Société des Lecteurs de Francis Ponge.

Ce séminaire, qui a été créé en 2016 et qui a lieu alternativement à Paris et à Lyon, se donne pour objet l'étude de l'œuvre de Ponge, mais il est également l'occasion, avec cette œuvre, à travers elle et parfois contre elle, de poser des questions de théorie et de poétique. Le séminaire est, par ailleurs, prolongé par la publication des Cahiers Francis Ponge aux éditions Classiques Garnier.