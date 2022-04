Adresse : Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand (4, rue Ledru)

Journée d’études « De l’invisibilité à la visibilité : décentrement(s) et transculturalité » est organisée par la Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS, EA 4280) de l’Université Clermont Auvergne en collaboration avec l’Unité de Recherche sur les Études du Contemporaine en Littératures, Langues et Arts (ECLLA) de l’Université Jean Monnet – Saint-Étienne.

Pour suivre la journée sur TEAMS, il faut contacter Marlène Barroso-Fontanel (marlene.barroso-fontanel@uca.fr) et Nicolas Violle (nicolas.violle@uca.fr) avant le 2 mai 2022.

Programme :



Jeudi 5 mai 2022

Matin



9h30 Accueil des participants

9h45 Ouverture de la journée d’études par Mme Bénédicte MATHIOS, directrice du CELIS (UCA/CELIS)



Séance 1. Quel décentrement ?

Modératrice : Patricia GODI-TKATCHOUK (CELIS/UCA)



10h00 Claude DIKEGUE (UJM/ECLLA) : De l’invisibilité à la visibilité par le décentrement : le cas de El Bosque de los pigmeos d’Isabel Allende.

10h30 Carline ENCARNACION (Toulouse2/CAS) : « Tell, make see » : Zora Neale Hurston, construire la distance focale pour rendre visible une oralité marginale. (à distance)

11h00 Aida MARRELLA (UP3/PRISMES) : Make them visible : Bernardine Evaristo’s transcultural characters and the filling of the “big gap” in contemporary English publishing. (à distance)

11h30 Hélène FROMEN (Artiste/Chercheuse) : De l’invisibilité à la visibilité de la dissidence de genre dans l’atelier de dessin d’après modèle.

Pause déjeuner





Après-midi



Séance 2. Décentrement et transculturalisme

Modératrice Anne GARRAIT-BOURRIER (CELIS/UCA)





14h00 Laurence OLIVIER-MESSONNIER (Lyon 1/CELIS) : L’exil paradigme transculturel ou le royaume de l’écrivain par Dany Laferrière dans L’exil vaut le voyage et Je suis un écrivain japonais.

14h30 Jules Mambi MAGNACK (ENC Univ. Maroua-Cameroun LLEC&ECLLA) : L’esthétique du décentrement dans Les chauve-souris de Bernard Nanga et Le mort vivant de Henri Djombo. (à distance)

15h00 Chloé PASTOUREL (UCA/CHEC) : Sauver l’enfance européenne : Le décentrement et la transculturalité des actions philanthropiques américaines de 1914 à 1924.

Pause



Séance 3. (Dé)centrer pour démarginaliser

Modératrice : Christine DUALÉ (UJM/ECCLA)



16h00 Véronique ELEFTERIOU-PERRIN (UPC/LARCA) : Les enjeux de la communication filmique pendant la Seconde Guerre mondiale ou comment les recrues Vinci, O’Sullivan, Weinberg et Mikowsky sont devenues Private Smith of the USA.

16h30 Serge LAZARE OUÉDRAOGO (UJM/ECCLA) : L’écriture protestataire de Richard Wright : de la marge au centre. (à distance)

17h00 Caroline CIVALLERO (UCA/CELIS) : « C’est des mecs comme nous ! » Du rap au cinéma, comment le groupe La Rumeur entreprend de restaurer la dignité des fils d’immigrés ?

Discussion et Clôture