Journée d’étude - 17 mars 2022

Écritures de recherche et dispositifs créatifs :

vers de nouvelles modalités d’accompagnement des (apprentis-)chercheurs



Université de Franche-Comté, UFR SLHS, campus Mégevand, Besançon





PROGRAMME



9 h – Mot d’accueil par Anne-Sophie CALINON, Olivier MOUGINOT et Nathalie THAMIN (CRIT, UFC)



Chaque communication (30 min) sera suivie d’un temps d’échange de 10 min avec les participants.



9 h 15 – Sébastien FAVRAT (DILTEC, Sorbonne nouvelle) – Accompagner l’appropriation des écritures de recherche : comment tenir compte de la diversité des publics ?



10 h – Elsa Chachkine (FOAP, Conservatoire national des arts et métiers, Paris) – Le portfolio de compétences des doctorants : un écrit de la recherche qui participe à la construction d’une posture de chercheur



11 h – Serge MARTIN (THALIM & DILTEC, Sorbonne Nouvelle Paris 3) – Pratiquer l’écriture notionnelle vers la conceptualisation critique



13 h 30 – Olivier MOUGINOT (CRIT, UFC) – Tenir un carnet de thèse numérique : quels enjeux d’écriture pour la formation à/par la recherche ?



14 h 15 – Ève LEJOT (Institut des langues romanes, Université du Luxembourg) – La relecture entre pairs : un levier de motivation de la pratique de l’écrit



15 h 15 – Élise GOUTAGNY (AIAC, Paris 8) – Pratiques graphiques d’aide à l’écriture en doctorat : apprivoiser le monstre



16 h - 16 h 30 – Temps d’échange et clôture de la journée – Anne-Sophie CALINON et Nathalie THAMIN (CRIT, UFC)



*

INFORMATIONS PRATIQUES



Cette journée d’étude interdisciplinaire est proposée en présentiel ET en visioconférence.



L’inscription est gratuite mais obligatoire, avant le 16 mars 2022.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir remplir le formulaire suivant : https://framaforms.org/sinscrire-a-la-je-ecritures-de-recherche-et-dispositifs-creatifs-170322-ufc-1643979199



Les personnes choisissant la modalité à distance recevront un lien pour se connecter, 48 heures avant la JE.



Lieu de la manifestation : UFR Sciences du langage, de l’homme et de la société (SLHS), bâtiment P, salle P5, 30 rue Mégevand, 25000 Besançon.

http://slhs.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu195/plans-des-locaux-5979.html





COMITÉ D’ORGANISATION



Anne-Sophie Calinon, MCF, CRIT, UFC

Olivier Mouginot, MCF, CRIT, UFC

Nathalie Thamin, MCF, CRIT, UFC