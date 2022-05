Adresse : ENS de Lyon Site Descartes

Programme de la journée d’étude « Transferts culturels des “génies” et circulations artistiques à travers l’Europe »



Les membres du laboratoire-junior FIGÉE sont heureux·ses de vous présenter le programme de la journée d’étude « Transferts culturels des “génies” et circulations artistiques à travers l’Europe ». Les deux premières journées d’étude du laboratoire-junior ont permis d’évaluer l’étendue de la notion de « génie » en faisant émerger différents sens (selon les types de corpus où elle apparaissait) et différents usages (selon le genre de la personne ainsi désignée). Il s’agit désormais d’envisager comment cette notion a pu circuler, se transformer ou se spécialiser au sein de l’espace géographique européen et mondial et dans différentes pratiques artistiques – musique, théâtre, opéra ou architecture – tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles.



9h45 : ouverture de la journée d'étude par Mathilde Mougin (Aix-Marseille Université) et Madeleine Savart (Université JeanMonnet / Université de Montréal)



10h conférence inaugurale « La construction du génie universel : le cas Léonard de Vinci » Pascal Brioist (Université de Tours)



11h15 Quelle circulation d'un génie ? modération Sacha Grangean (ENS de Lyon)



« Women of “genius” and female “genii” in Women’s Republic of Letter » ; Violetta Trofimova (St Petersburg State University)



« Transferts ratés : la rencontre de l’Américain dans Cleveland, de l’abbé Prévost », Érik Stout (Université de Montréal)



12h30-14h Pause déjeuner



14h30 Le génie religieux voyage-t-il ?, modération Mathilde Mougin (Aix Marseille Université)



« Les "génies" de Nouvelle-France entre différence et altérité sous la plume de Paul Lejeune », Madeleine Savart (Université Jean Monnet / Université de Montréal)



« Marie de l'Incarnation : femme de génie dans le "Nouveau Monde », Nelly Paquis (Aix-Marseille Université)



16h00 La notion de génie au prisme de l'art musical, modération Madeleine Savart (Université Jean Monnet / Université de Montréal)



« La représentation du génie à travers la tragédie en musique », Benedetta Bartolini (Université Jean Monnet)





Informations pratiques :

La journée se tiendra le mercredi 8 juin 2022 de 9h45 à 17h (GMT+2), à l’École Normale Supérieure de Lyon, sur le site Descartes, en salle D2 – 121.

Si vous ne pouvez pas être là en personne, il est également possible de suivre la journée en ligne.

Le lien à suivre pour vous connecter à la réunion Zoom sera le suivant :

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/84306180841?pwd=Mhh5K0MeWsPe1pOaetg6wQRlPP8vOo.1

ID de réunion : 843 0618 0841

Code secret : 506048