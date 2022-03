Adresse : Besançon

Programme de la Journée d’Étude

« Imaginaires du temps post-apocalyptique et (ré)organisation des rapports sociaux »,

8 avril 2022, Besançon

9h00 : Accueil des participants

9h30 : Mots de bienvenue et introduction du colloque (Clémentine Hougue, Sébastien Haissat et Audrey Tuaillon Demésy)

Session 1 – L’expression de rapports de domination en contexte postapocalyptique

Modérateur : Sébastien Haissat



9h45 : Nicolas Bué (Université d’Artois, CERAPS) et Nicolas Kaciaf (IEP de Lille, CERAPS) : « “On n’est pas asservis par les morts”. Rapports de domination et contexte apocalyptique dans The Walking Dead. »

10h15 : Célia Jacquet (Université d’Angers) : « La femme cyborg et le désastre pandémique : réimaginer la place du féminin dans Les Chroniques Lunaires »



10h45 : Questions/discussions



11h15 : Pause café



Session 2 – No future? L’avenir vu du temps présent

Modératrice : Audrey Tuaillon Demésy



11h30 : Madeleine Sallustio (SciencesPo Paris) : « Les théories de l'effondrement dans les collectifs néo-paysans cévenoles. La multiplicité des temporalités pour appréhender un présentisme paradoxal »



12h00 : Joseph Gotte (Université Paris-Est Créteil) : « Annoncer le futur à partir des représentations existantes : le cas des références religieuses dans les discours effondristes »



12h30 : Questions/discussions



13h : Pause déjeuner



Session 3 – Écrire et exprimer différentes fins du monde

Modératrice : Clémentine Hougue



14h30 : Louis Daubresse (Université de la Sorbonne Nouvelle) : « Silence et mutisme cataclysmiques : une politique de la disparition dans des films dystopiques »



15h00 : Camille Mayer (Université Paris VIII) : « Les limites artistiques et politiques de l’écriture d’une dystopie post-apocalyptique : l’exemple de [Rakatakatak] C’est le bruit de nos cœurs »



15h30 : Waldislas Aulner (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) : « L’apocalypse contre l’État : cosy catastrophes et utopies post-apocalyptiques au cinéma »



16h00 : Questions/discussions



16h45 : Conclusion de la journée



Ce colloque est organisé dans le cadre de l’ANR Aiôn (Socio-anthropologie de l’imaginaire du temps. Le cas des loisirs alternatifs) par Clémentine Hougue, Sébastien Haissat et Audrey Tuaillon Demésy.

Comité scientifique



· Alain Agnessan, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d'Ivoire

· Patrick Bergeron, University of New Brunswick

· Laetitia Biscarrat, Université Côte d’Azur

· Manouk Borzakian, Aiôn

· Laurent Di Filippo, Université de Lorraine

· Jean-Paul Engélibert, Univ Bordeaux-Montaigne

· Anne-Laure Fortin-Tournès, Le Mans Université

· Ninon Grangé, Université Paris 8

· Sarah Lécossais, Université Sorbonne Paris Nord



Comité d’organisation



· Sébastien Haissat, Université de Franche-Comté

· Clémentine Hougue, Le Mans Université

· Orlane Messey, Université de Franche-Comté

· Sacha Thiébaud, Université de Franche-Comté

· Audrey Tuaillon Demésy, Université de Franche-Comté





Lieu du colloque : Salle 0302, bâtiment 3, UFR STAPS, 31 Chemin de l’Épitaphe, 25 000 Besançon.