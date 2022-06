Journée de l'ED 558 Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage



"De l'autorité en sciences humaines, arts et littératures"



29 juin 2022 - 9h-17h30



Amphithéâtre de la MRSH de l'Université de Caen Normandie





Le comité organisateur de la journée de l'ED 558 Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage est heureux de vous informer de la tenue de sa journée des jeunes chercheur.euse.s sur le thème "De l'autorité en sciences humaines, arts et littératures".



Programme :



Table 1 : Fondement des autorités, autorité des fondements



Madeleine ROPARS | Université de Caen Normandie, Identité et subjectivité

« Le fondement de l'autorité chez Pascal »



Rémi ZANNI | Université Paris Cité, LCSP

« Des autorités arendtiennes : de l'augmentation à la substitution »



Gaspard LEMAIRE | École Normale Supérieure

« Gérontocratie. L’autorité politique des aînés dans la pensée philosophique antique, moderne et contemporaine »



Table 2 : L'autorité à l'écran et hors champ



Camille CELLIER | Université de Caen Normandie, LASLAR

« Les Sixties, un Lauréat (The Graduate, Mike Nichols, 1967), des autorités en question »



Léa CHEVALIER | Université de Caen Normandie, LASLAR et Lausanne UNIL

« L’enseignement du métier de décorateur à l’IDHEC : pratiques et méthodes d’une autorité professorale (1946-1966) »



Table 3 : Représentations littéraires de l'autorité du XVII siècle à nos jours



Pauline PHILIPPS | Université de Rouen Normandie, CÉRÉdi

« La crise de l’autorité royale dans la Clélie : mécanismes et enjeux d’une représentation galante de la royauté »



Orlane DRUX | Université de Rouen Normandie, CÉRÉdi

« Autorité de la figure de l’éducatrice, auctorialité de la femme auteur. Exemple d’une construction fictionnelle dans l’oeuvre Adèle et Théodore de Stéphanie de Genlis »



Abdoulaye MAHAMAT DJABO | Université de Rouen Normandie, CÉRÉdi

« La figure de l’autorité dans Le Bal des princes de Nimrod Bena Djangrang, roman du pardon »



Table 4 : Constructions, déconstructions et reconstructions de figures d'autorité en sciences humaines



Philippe SANNIER | Universités de Rouen et de Montréal, GRHis

« La postérité d’Ibn Khaldûn dans les sciences humaines occidentales, ou la construction d’une nouvelle figure d’autorité ? »



Elsa BANSARD | CNRS/MSH Paris Saclay, SPHERE

« La parole médiatique des chercheur.e.s en Sciences Humaines durant la pandémie de Covid-19 »

—



En présentiel et en distanciel : Lien de connexion envoyé après inscription par mail.



Contacts :

louise.sampagnay@unicaen.fr

angelina.giret@univ-lehavre.fr

marie.gourgues@unicaen.fr

arielle.flodrops@univ-rouen.fr