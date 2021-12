Adresse : Salle de conférences D035 (Maison de la recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente, 75005)

Sorbonne Université – Université Sorbonne Nouvelle – Université de Paris – Université Paris Nanterre



Centre d’étude de langue et des littératures françaises (CELLF, UMR 8599) – Formes et idées de la Renaissance aux Lumières (FIRL, EA 174) – Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaires de l’UFR Lettres, Arts, Cinéma (CERILAC, URP 441) – Centre des sciences de la littérature en langue française (CSLF, EA, 1586)



Journée d’agrégation sur



Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse



Organisée par Audrey Faulot, Érik Leborgne, Florence Lotterie, et Christophe Martin



Vendredi 21 janvier 2022 (9h-17h)



Salle de conférences D035 (Maison de la recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente, 75005)







Matinée



9h. Accueil et présentation



9h15. Christophe Martin (Sorbonne Université) : « “J.E.” : Rousseau et la voix de Julie »



9h45. Florence Lotterie (Université de Paris) : « “Je ne veux pas faire comme toi la matrone à vingt-huit ans.” (IV, 2, p.490). Claire contre Julie ? »



10h15. Discussion et pause.



10h45. Nicolas Brucker (Université de Lorraine), « Les métamorphoses du cœur dans La Nouvelle Héloïse ».



11h15. Florence Magnot (Université Rennes 2), « De loin, de près : poétique des variations de distance dans La Nouvelle Héloïse »



11h45. Jacques Berchtold (Sorbonne Université et Fondation Bodmer), « La bourgade suisse rustique, modèle d’un vivre ensemble ? »



12h15. Discussion et pause.



Après-midi



14h45 Emmanuelle Sempère (Université de Strasbourg), « L’effet de présence de Julie »



15h15 Yannick Séité (Université de Tours), « La prostitution dans La Nouvelle Héloïse : fonctions et représentations ».



15h.45 Discussion et pause.



16h15 Stéphanie Genand (Université de Bourgogne), « “La blessure guérit, mais la marque reste” (VI, 7, p.791) : La Nouvelle Héloïse, roman de la castration »



16h45 Érik Leborgne (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) : « Julie, la faute et la dette : de l’économie narcissique dans La Nouvelle Héloïse »



17h.15 Discussion et conclusion.