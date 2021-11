Journée d'agrégation de la SELF XX-XXI sur Le Mur de Jean-Paul Sartre (en ligne)

La journée d'agrégation organisée chaque année par la SELF XX-XXI sera cette année consacrée au Mur de Sartre.

Elle est organisée par Guillaume Bridet (Université de Bourgogne) et Jean-François Louette (Sorbonne Université).

Elle aura lieu sur "Teams Microsoft" le samedi 20 novembre à partir de 9h (liens au bas de cette page)

Programme :

9h – Accueil des participant.e.s

9h15-9h30 – Présentation de la journée par Guillaume Bridet (Université de Dijon), président de la SELF XX-XXI, Aurélien d’Avout (Université de Rouen) et Esther Demoulin (Université Paul-Valéry Montpellier 3), organisateurs

9h30-10h45 – Session 1 – Hybridités génériques, nouveaux horizons textuels (modératrice : Marie-Hélène Boblet)

Odile Chatirichvili (Université Grenoble Alpes): « Récolter ce qu’on n’a pas semé : réflexions et témoignage sur un travail à propos de mathématiciens »

Sam Racheboeuf, (Université Grenoble Alpes) : « Histoire et Littérature : quels assauts contre quelle frontière ? »

Alice Bourgois (Université de Picardie Jules Verne) : « À la croisée des chemins : l'étude de la bande-dessinée historique comme catalyseur de l'interdisciplinarité »

10h45-11h15 – Pause

11h15-11h45 – Première table ronde – L’interdisciplinarité à l’épreuve de la rédaction. Obstacles et bricolages (modérateur : Aurélien d’Avout)

11h45-13h00 – Session 2 – Humanités médicales : nouvelles venues des études littéraires (modératrice : Aude Bonord)

Claire Jeantils (CNRS) : « La perspective des humanités médicales sur la recherche littéraire : à propos des récits de l’épilepsie »

Cathy Dissler (Université d'Angers) : « Pluralité d'approches de la vieillesse en institution »

Marie Bonnot (Université de Paris) : « "Un seul lit pour deux rêves" : littérature et psychanalyse »

13h-14h30 : Déjeuner au restaurant « L’Invitée » (8, rue Thénard 75005)

14h30-16h15 – Session 3 – Emprunts théoriques aux sciences humaines (modérateur : Guillaume Bridet)

Théo Soula (Université Toulouse – Jean Jaurès): « La “géographie littéraire” : quelle géographie pour quelle littérature ? »

Pamela Krause (Sorbonne Université-Université Catholique de Louvain) : « Le parti pris de l'interdisciplinarité. La poésie de la pensée et l'imaginaire philosophique »

Marion Coste (IUT de Neuville-sur-Oise) : « De la musique à la littérature et la scène : réajustements intermédiaux »

Ricarda Knauf (Université de Bourgogne) : « Interdisciplinarité et interculturalité à partir de deux romans. Les Nuits de Strasbourg d'Assia Djebar et Le Village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller de Boualem Sansal »

16h15-16h45 : Pause

16h45-17h15 – Seconde table ronde – Formations et sociabilités : rencontres interdisciplinaires (modératrice : Esther Demoulin)

17h15-18h15 – Session 4 – Sociologie et littérature : vers une redéfinition des études littéraires ? (modérateur : Jean-Louis Jeannelle)

Larisa Botnari (Université de Bucarest), « Enjeux interdisciplinaires d’une redéfinition de la littérature comme une “forme de connaissance” »

Mathilde Roussigné (EHESS) : « Terrain littéraire. Une catégorie au miroir des partis pris universitaires »

18h15-18h30 – Conclusion

*

Un enregistrement de la journée sera par la suite disponible sur le site de la SELF XX-XXI : https://self.hypotheses.org/ .