Cette journée d’études, dont le titre fait référence à un ouvrage de science-fiction datant de 1901 (The Purple Cloud, M. P. Shiel) et décrivant un monde post- apocalyptique dans lequel la population a été décimée par un énigmatique nuage de couleur pourpre, se donne pour objectif de partir de la question des éléments pour aborder celle plus large de l’anthropocène.

Il s’agira ainsi de déplacer l’angle d’approche de la question de l’anthropocène en s’appuyant moins sur les notions abstraites et universelles d’homme et de nature, que sur celle, précise et incarnée, d’éléments. Il s'agira notamment de se demander de quelle manière les éléments, et la façon dont les artistes les envisagent, nous permettent de saisir, voire de visualiser ce que recouvre le terme d’« anthropocène ».

La matérialité propre aux éléments, leur plasticité, leurs textures spécifiques et la façon dont les artistes les questionnent et les investissent, constitueront ainsi le fil directeur de cette journée, pensée à partir d’une alternance entre propos théoriques et entretiens avec des artistes.

PROGRAMME

10h Mot d'accueil par Alain Fleischer, directeur du Fresnoy, et présentation de la journée par Géraldine Sfez et Riccardo Venturi

10h30 Entretien avec Tim Ingold

11h Dialogue entre Frédérique Aït-Touati et Momoko Seto

11h45 Discussion avec le public

12h-13h30 Pause

13h30 Présentation et projection du film "One thousand and one attempts to be an ocean" de Yuyan Wang (2020)

14h Dialogue entre Emanuele Coccia et Grégory Chatonsky

14h45 Discussion avec le public

15h Pause

15h15 Dialogue entre Joan Ayrton et Carine Klonowski

16h Discussion avec le public et clôture de la journée.