Mémoire et histoire dans la bande dessinée (MSH Clermont-Ferrand, en direct sur YouTube)

MSH de Clermont-Ferrand

Mémoire et histoire dans la bande dessinée

Journée d’études organisée par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS-EA 4280) en collaboration avec le Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » (CHEC-EA 1001) et le Service Université Culture (SUC) de l’Université Clermont Auvergne.

Vous pouvez suivre cette journée en direct sur Youtube :

https://youtube.com/user/succlermont

Programme :

9h - introduction,

Sophie Chiari Lasserre, directrice de la MSH de l’Université Clermont Auvergne

Louis Hincker, directeur du CHEC

Bénédicte Mathios, directrice du CELIS

Les organisateurs : Viviane Alary, hispaniste, CELIS, UCA ; Blaise Pichon, historien, archéologue, CHEC, UCA



Session 1 : Histoire et mémoire

Présidente de séance : Viviane Alary

9h30 - Stéphane Michonneau (historien, Université de Lille) : Pour une histoire-mémoire : la dimension mémorable des faits historiques

10h-Philippe Mesnard (littérature comparée, CELIS, Université Clermont Auvergne) : Quelle place pour l’irreprésentable et ses traitements ?

Débat

Pause

Session 2- La bande dessinée et son rapport à l’histoire et à la mémoire

Président de séance : Blaise Pichon

11h - Isabelle Delorme (historienne, Sciences Po) : Le récit mémoriel historique en bande dessinée

11h30 - Pauline Ducret (historienne, Université de La Réunion) : L'Alix de Jacques Martin ou la Guerre froide réchauffée au soleil de l'Antiquité

12h - Tristan Martine (historien, Université d’Angers): Représenter le Moyen Âge en bande dessinée : l'histoire médiévale entre politique et mémoire

Pause

Table ronde

14h30 - 16h30 Le scénariste de bande dessinée, l’histoire, la mémoire

Animation : Viviane Alary

Blaise Pichon, archéologue, historien (Université Clermont Auvergne),

scénariste de Pax Romana ! : D'Auguste à Attila, La Découverte, 2018.

Antonio Altarriba, écrivain, professeur émérite de littérature (Université du Pays basque)

scénariste de L’Epopée espagnole (2020), réunion de l’Art de voler et L’Aile brisée, Denoël Graphic, 2021.

18h30 Inauguration de l’exposition Dessine-moi un exil, BU-Site Gergovia

Présentation de l’exposition : Lise Madani, Louane Restoy, Aure Plagnol et Louane Restoy

Licence Études Franco-Espagnoles

Présentation de l’atelier de bande dessinée (UFR Langues Culture et Communication, Service Université Culture, département d’Études Hispaniques, encadré par Viviane Alary et Alicia Cuerva : L’exil espagnol