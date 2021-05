En ligne

« Fictions de l’Extrême-Orient. Places de l’Asie sur la scène culturelle mondiale »

Première journée d’études du cycle

« L’Asie orientale au prisme des littératures et des arts »

4 juin 2021 de 9h30 à 17h30

CELIS-Université Clermont Auvergne

Organisation :

Manon Amandio (Université Clermont Auvergne-CELIS),

Yvan Daniel (Université Clermont Auvergne-CELIS)

& Sébastien Wit (Université Picardie Jules-Verne-CERCLL)

Afin d’obtenir le lien de connexion, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : manon.amandio[at]uca.fr

L’objectif de cette première journée n’est pas de dresser un panorama complet des relations entre Orient et Occident mais plutôt d’interroger les natures et les fonctions des représentations de cet Autre qu’incarne généralement l’Asie pour les aires culturelles qui la mettent en scène. Suivant une démarche comparatiste, il s’agira d’analyser les processus de construction des imaginaires de l’Asie par les autres nations et continents. Une importance particulière sera accordée à la pluralité des points de vue, aux représentations et aux rapports de force qu’ils impliquent, des récits de voyage des premiers explorateurs aux jeux de plateau contemporains.

Programme

9h30-10h : Ouverture de la journée et introduction : Yvan Daniel (Université Clermont

Auvergne-CELIS) & Manon Amandio (Université Clermont Auvergne-CELIS)

10h00-11h00 : Conférence d’ouverture, Patrick Maurus (INALCO) : « Aux marges des marges, Corées du Nord »

11h15-13h : Session 1 : Représentations de la Chine ancienne dans les arts & médias

Modération : Yvan Daniel

11h15-11h45 : Tristan Mauffrey (Paris III-Sorbonne Nouvelle-CERC) : « Aventures virtuelles et destins héroïques dans la Chine des Royaumes Combattants : le jeu de rôle comme fabrique d’une histoire possible »

11h45-12h15 : Duan Ningfei (Université Clermont Auvergne-CELIS) : « L’orientalisme et ses nouveaux enjeux dans Mulan »

12h15-12h45 : Anne-Sophie de Francheschi (Université de Picardie Jules-Verne, CERCLL) : « La route de la soie et la Chine ancienne dans la BD franc-belge du XXe siècle : l'incorporation des mythes asiatiques au récit viatique romancé »

14h-15h30 : Session 2 : Quand l’Asie fait monde. Récits de voyage et transferts culturels (XIXe-XXe)

Modération : Sébastien Wit

14h-14h30 : Yumeko Okamoto (Université de Tokyo-Université de Liège) : « Dans la peau dʼun fils de samouraï : Hara-Kiri dʼHarry Alis »

14h30-15h : QI Yue (ENS Ulm) : « Reconstruction d’une Chine fictive dans la Fin-de-Siècle européenne : les transferts culturels du Roman de l'homme jaune »

15h-15H30 : Lucile Magnin (Université de Limoges-CRIT) : « “El jardin de senderos que se bifurcan” de Jorge Luis Borges : parabole du temps, de la littérature et des relations interculturelles »

15h45-17h30 : Session 3 : L’Asie par le cinéma occidental

Modération : Manon Amandio

15h45-16h15 : Damien Bruneau (Géographe) : « “Bienvenue au Japon, M. Bond” : l’Extrême-Orient dans les films de 007 »

16h15-16h45 : Pan Yue (Paris I-Panthéon Sorbonne) : « Hong Kong : la ville du futur dans les films de science-fiction américains »

16h45-17h15 : David Auvray (Paris III-Sorbonne Nouvelle-IRCAV) : « Sessue Hayakawa : le geste oriental contre les imaginaires coloniaux »

17h15-17h30 : Conclusion de la journée : Sébastien Wit (Université Picardie Jules-Verne-CERCLL)