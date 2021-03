A distance - Université Sorbonne Nouvelle, Paris

JOURNÉE D’ÉTUDE / ATELIER DOCTORAL « STYLE ET GOÛT »

Conçue comme un atelier doctoral, la journée d’études « style et goût » a pour objectif de réunir des doctorants, des docteurs ayant soutenu récemment et des enseignants chercheurs titulaires autour d’un intérêt commun pour la stylistique.

Quel que soit le domaine de recherche, stylistique d’auteur, stylistique de genre, stylistique historique, etc., il s’agira plus particulièrement de proposer une contribution à une réflexion sur l’évolution de la notion de goût.

Décrit à l’époque classique comme « instinct de la droite raison » (Bouhours), il devient symptomatique de l’évolution de l’idée de beau et plus précisément du tournant esthétique qui inaugure, dès l’abbé Dubos, une réflexion empirique sur le goût, en l’éloignant des définitions a priori pour l'orienter vers la réception. La notion «singulièrement flottante » (Bruneau) au XIXe siècle, où elle sert de « pierre de touche » pour juger des faits de langue et de style est intimement associée à l’idée de style par Barthes au XXe siècle qui insiste sur la dimension paradoxale du goût : « Le plaisir du style, même dans les œuvres d’avant-garde, ne s’obtiendra jamais que par fidélité à certaines préoccupations classiques qui sont l’harmonie, la correction, la simplicité, la beauté, etc., bref les éléments séculaires du goût ».

Cette journée d’études invite à examiner les liens complexes qui se tissent entre les notions de style et de goût. On pourra par exemple s’attacher à :

- la manière dont la notion de goût est réinvestie par les théories successives du style, dans une perspective théorique,

- l’institutionnalisation progressive de la notion de goût ou le parallélisme d’évolution des notions de style et le goût, dans une perspective historique,

- la singularité du point de vue auctorial sur le goût, dans la perspective d’une stylistique d’auteur,

- l’évolution du vocabulaire et le croisement avec la notion de langue littéraire (bon goût, mauvais goût, belle langue, bien écrire, mal écrire…).

Nous invitons les doctorants et ceux qui ont récemment soutenu à interroger leur corpus de thèse dans le cadre de cette question ou à envisager la manière dont leur corpus fait un écho favorable ou défavorable à cette notion.

Organisation :

Sophie Jollin-Bertocchi, Université Paris-Saclay, UVSQ, AIS – sophie.bertocchi-jollin@uvsq.fr

Sandrine Vaudrey-Luigi, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, AIS – sandrine.vaudrey-luigi@sorbonne-nouvelle.fr

Judith Wulf, Université de Nantes, AIS – judith.wulf@univ-nantes.fr