Représentation du corps dans l’art d’ « agit-prop » : révolution et idéologie au théâtre et au cinéma ()

UT2J Maison de la recherche

UT2J Maison de la recherche, 6 février 2020.

Journée d’études.

Organisation :

Hélène Beauchamp (UT2J) et Sylvain Dreyer (UPPA)



9h15 Hélène Beauchamp et Sylvain Dreyer – Présentation

9h30 Lucie Kempf : Le théâtre d'agit-prop en URSS (1918-1930)

10h00 Victor Barbat : Le programme des rédactions mobiles du trust Soyouzkinokhronik à l'heure du

Grand tournant (1929-1934)



11h00 Clément Peretjatko : spectacle « Vané » et entretien



14h00 Léonore Delaunay : Corps individuel, corps collectif, corps excentrique

14h30 Muriel Plana et Karine Saroh : Réactualisation de l'agit'prop' dans la création féministe contemporaine : Contra de Laura Murphy et Les Petits Bonnets de Pascaline Herveet



15h30 Olivier Hadouchi : Cinémas d’agitation du tiers-monde en lutte

16h00 David Faroult : Les traces de l'Agit-prop chez Rivette