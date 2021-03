Enjeux actuels des pratiques performatives entre art, recherche et activisme. Dialogue France-Québec (Lille, visioconférence)

Université de Lille - En visioconférence

La journée d'étude Enjeux actuels des pratiques performatives entre art, recherche et activisme est pensée comme un dialogue entre la France et le Québec dans le sens où les travaux des invitées québécoises entrent fortement en raisonnance avec tout un pan de la recherche menée au sein du Centre d'Étude des Arts Contemporains de l'Université de Lille, notamment par les organisatrices Renata Andrade, Clémence Canet, Anne Creissels et Amélie François .

Réunissant des communications de Michelle Lacombe (artiste), Julie Lavigne (historienne de l'art, professeure au département de sexologie de l'UQAM), Helena Martin Franco (artiste) et Thérèse St-Gelais (historienne de l'art, professeure au département d'histoire de l'art de l'UQAM), elle aura pour pistes de réflexion les questions suivantes :

De quels enjeux politiques les pratiques performatives actuelles sont-elles porteuses ?

Peut-on parler d’un renouvellement des formes d’articulation entre art, recherche et société ?

Quelles nouvelles orientations de la performance ces pratiques hybrides dessinent-elles ?

Quelles répercussions sur la recherche en art et en particulier la recherche-création ?

Elle se tiendra de 8h30 à 14h30 heure de Montréal - de 14h30 à 20h30 heure de Paris, en visioconférence.

