Université de Poitiers (en ligne)

Journée d’études : Réceptions plurielles des Héroïdes d’Ovide.

Isabelle Jouteur et Anne Debrosse

20 mai 2021

Un recueil faisant entendre majoritairement des voix de femmes, en position de sujets : tel est le choix audacieux, et véritablement pionnier pour son époque, du poète Ovide, qui inaugure par là-même un genre, celui de l’héroïde. Plaintes de femmes abandonnées par leur amant ingrat ou volage, déclarations d’amour passionnées, discours virtuose renouvelant le genre élégiaque et commentant subtilement la littérature antérieure... Ce geste fort du poète ne pouvait pas passer inaperçu. Les Héroïdes auront connu divers public, masculin et féminin, à travers les siècles, donnant lieu à des lectures plurielles sur leur signification, sur les intentions de l’auteur, mais aussi témoignant d’une réappropriation singulière à chaque époque. Ce sont ces lectures, celles d’un genre littéraire à part et de son recueil fondateur, qui feront l’objet de l’enquête menée lors de cette journée d’études.

Programme

10h : Accueil des participants et introduction à la journée.

10h15: Sylvie Laigneau-Fontaine : « D’autres Héroïdes : les Epistulae Heroides de l’Ecossais Mark Alexander Boyd (1592) ».

Discussion

10h45 : Maurizio Busca : « Les Héroïdes sur la scène française au 17e siècle : le cas de l’Ariane ravie d’Alexandre Hardy ».

Discussion

11h15 : Océane Puche : « Les infidélités de Marie-Jeanne L'Héritier au service de l'esprit ovidien dans Les Épîtres héroïques traduites en vers François ».

Discussion et bilan de la matinée

Pause déjeuner

14h00 : Stéphanie Loubère : « "Manier tous les crayons" : du tissage générique dans les Héroïdes des Lumières ».

Discussion

14h30 : Eléonora Tola : « Stylistique de la réception de l’Héroïde XV : narrataires, lecteurs et public ».

Discussion

15h : Hélène Vial : « Ovide lecteur des Héroïdes ».

15h30 : Discussion et bilan de la journée.

Pour le public : lien de connexion : https://univ-poitiers.webex.com/meet/isabelle.jouteur

Université de Poitiers - UFR Lettres et Langues - Laboratoire FoReLLIS