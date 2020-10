Amphi du Collège Doctoral Européen, Strasbourg

Journée d'étude Masters / Doctorants EA 1337

La représentation du corps à la croisée de la littérature et des arts

Considéré comme une entrave, un tombeau et parfois un obstacle à l’intellection chez Platon, il se fait pourtant incarnation divine dans le Christianisme ; déjouant les paradigmes, tantôt universel et éphémère, artistique et physique, social et individuel, il est par ailleurs littéraire lorsqu’il prend corps dans le texte. Ce sujet d’étude, philosophique, physiologique, devenu juridique et objet politique, c’est le corps.

Du corps du texte aux textes sur le corps, c’est dans sa beauté comme dans sa monstruosité, dans son silence comme dans ses crises, que nous vous invitons à le révéler, à le faire vivre, l’interroger, l’ausculter, le découvrir, le déconstruire, et avant tout, à dépasser, par la jouissance du texte, cette simple dualité opposant esprit et matérialité.

Comité scientifique :

Prof. Guy Ducrey, professeur en Littérature Comparée ; M. Patrick Werly, maitre de conférence (HDR) en Littérature Comparée ; Mme Emmanuelle Sempère, Professeure en Littérature Française ; Mme Liza Steiner, docteure es lettres, chargée de cours à l’Université de Strasbourg ; Mme Camille Riquier, doctorante en Littérature Comparée chargée de cours à l’université de Strasbourg, et Mme Carine Delanöe-Vieux, doctorante de 2ème année à la faculté des Arts.

Programme

22 octobre, 9H-17H30

Amphi du Collège doctoral européen (CDE)

46, boulevard de la Victoire, Strasbourg

9H Introduction

Madame Carole Egger, directrice adjointe de l’ED 520, PUlangues,Directrice de l’UR 4376 (CHER)

Prof. Guy Ducrey, directeur de l’Institut de LGC

Mme Tatiana Victoroff, UR1337, Maître de conférence HDR

Lina Hinsky, UR 1337, étudiante en deuxième année de Master, sous la dir. de Prof. Michèle Finck

Corps physique ou métaphysique et corps du texte

Modérateurs : Marzà RUBEN, doctorant en 3ème année (philosophie) à l’Université de Florence, en cotutelle auprès de l’Université de Strasbourg, sous la dir. de prof. Alessandro Arbo ; Solenne GUYOT, EA 1337, Configurations littéraires, étudiante en deuxième année de Master, sous la dir. de Thomas Mohnike et Muriel Ott.

9H30 Le topos du crâne dans la poésie de Richard Crashaw

Fabrice SCHULTZ (UR 2325, SEARCH, doctorant 4ème année, sous la dir. de Prof. Jean-Jacques Chardin).

10H Doña musique comme figure théophanique ; que nous disent son corps et son âme sur Dieu ?

Tiphaine DE MONJOUR (UR 1337, Configurations Littéraires, étudiante en seconde année de Master de littérature générale et comparée, sous la dir. de Prof. Dethurens).

10H30 Ensemble, du sonnet au corps dans Ensemble encore d’Yves Bonnefoy

Islam BELGAID (UR 1337 Configurations Littéraires, doctorante en 4ème année, sous la dir. de Patrick Werly).

11H00 Pause café

Le corps souffrant

Modératrices : Bandhuli CHATTOPADHYAY, doctorante en 1ère année , sous la dir. de Prof Guy Ducrey ; Tamara BITSCH, EA1337, Configurations littéraires, étudiante en deuxième année de Master, sous la dir. de Philippe Clermont.

11H30 Le spectacle de la tauromachie comme miroir-médiateur de la souffrance corporelle dans l’œuvre de Michel Leiris.

Margot THUILLEAUX (UR 1337 Configurations Littéraires, doctorante en 4ème année, sous la dir. de Prof. Michèle Finck)

12H Pour une métaphysique de la chair. Le corps utopique dans l’œuvre d’Antonin Artaud.

Fiona HOSTI (UR 1337, Configurations Littéraires, doctorante en 5ème année, sous la dir. de Prof. Dethurens).

12H30 Pause repas

13H20 Mot de bienvenue de Madame Grazia Giacco, directrice de l’ED 520, Maître de conférence, HDR en Musique et Didactique de l’éducation musicale, UR 3402, ACCRA.

* Le corps féminin en question

Modérateurs : Lucas SEROL, UR1337, Configurations Littéraires, doctorant en 4ème année, sous la dir. de Prof Guy Ducrey ; Léa CARPENTIER, EA 1337, Configurations Littéraires, étudiante en deuxième année de Master, sous la dir. de Tatiana Victoroff.

13H30 « Nous sommes des machines parmi les machines ». Écriture des corps féminins au travail ans les littératures ouvrières dans la première moitié du XXème siècle.

Samia MYERS (UR1337, Configurations Littéraires, doctorante en deuxième année, sous la dir. de Prof. Corinne Grenouillet).

14H00 L’excès féminin dans les romans féminins.

Salomé PASTOR (UR 1337, Configurations Littéraires, étudiante en seconde année de Master de littérature générale et comparée, sous la dir. de Prof. Bertrand Marquer).

14H30 L’écriture encorps

Marie-Charlotte QUIN, (UR1337, Configurations Littéraires, doctorante en cinquième année, sous la dir. de Prof. Guy Ducrey et Prof. François Vallotton).

15H00 Pause café

Le corps physique comme incarnation du corps social

Modérateurs : Liza STEINER, Docteure en Littérature générale et comparée ; Gabriel FOUCHER, EA 1337, Configurations Littéraires, étudiante en deuxième année de Master, sous la dir. de Tatiana Victoroff.

15H30 La métamorphose du corps dans la philosophie économique de Pierre de Boisguillbert

Jean-Jacques JUNGELS, (UR1337, Configurations Littéraires, doctorant en septième année, sous la dir. de Prof. Béatrice Guion).

16H00 Le corps comme enveloppe de la vie, au péril de l’indifférence.

Jérémy MATHIS, étudiant en seconde année de Master, faculté d’Arts du spectacle, théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques, sous la dir. de M. Thomas).

16H30 Conclusion

Tatiana Victoroff, UR1337, Maître de conférence HDR

Ariane Loraschi, UR 1337, Configurations Littéraires, doctorante en 5ème année, sous la dir. de Tatiana Victoroff.

17H00 Fin de la journée et moment convivial au jardin intérieur.