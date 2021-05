En visioconférence

Journée d'étude

Louisa Siefert (Lyon 1845 - Pau 1877)

Programme

Les heures correspondent à UTC+2.

S'inscrire pour recevoir le lien sur la plateforme Zoom.

JEUDI APRÈS-MIDI, LE 20 MAI

14h30-15h00 Postérités de Louisa Siefert à Lyon

Une Conversation entre Aimée Boutin et Adrianna Paliyenko

15h00-16h15 Archives et Ascendance (session présidée par Michèle Clément, IHRIM, Lyon2)

Hervé Joly (Collegium de Lyon, TRIANGLE), « Louisa Siefert, une ascendance germanique, protestante et soyeuse »

Adrianna Paliyenko (Colby College, États-Unis), « Louisa Siefert et le désir de mémoire : “Les Papiers de famille,” ou le mal d’archive avant la lettre »

16h30-17h45 Voix et Échanges poétiques (session présidée par Joseph Acquisto, Université du Vermont, États-Unis)

Catherine Witt (Reed College, États-Unis), « Louisa Siefert, Charles Asselineau et le don des Poèmes d'amour »

Christine Planté (IHRIM, Lyon 2), « Marguerite encore. Sur le poème le plus cité des Rayons perdus de Louisa Siefert, ou comment lire avec et contre les héritages (Rimbaud, Asselineau, Sophocle et les autres) »

VENDREDI APRÈS-MIDI, LE 21 MAI

15h30-17h30 Diversité générique (session présidée par Sarah Mombert, ENS de Lyon, IHRIM)

Aimée Boutin (Florida State University, Collegium de Lyon), « ‘En venant à Pau’ : Locomotion, Poésie et Lettre de voyage »

Olivier Bara (IHRIM, Lyon 2), « Les Comédies romanesques de Louisa Siefert (1872) : théâtralité d'une "scène intérieure" »

Laetitia Hanin (CELIS, Université Clermont Auvergne), « Méline de Louisa Siefert : un essai de roman d’analyse »

17h45-18h45 Table ronde avec les intervenants

*

Organisatrice principale:

Aimée Boutin, (Florida State University, Collegium de Lyon—Institut d’études avancées, 2021)

Comité scientifique :

A. Boutin, A. Paliyenko (Colby College), C. Planté (Lyon 2), Olivier Bara (Lyon 2), C. Witt (Reed College)

Avec le soutien de l’IHRIM (UMR 5317 – Université Lyon 2) et du Collegium de Lyon-Institut d’études avancées.