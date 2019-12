Sorbonne Université

LA VOIX DE SON MAÎTRE

La relation maître / disciple en philosophie et dans les écritures de fiction

Vendredi 10 janvier 9h30 - 17h00

Sorbonne Université, Maison de la recherche, 28, rue Serpente, 75005 Paris, salle D 323

La relation entre maître et disciple n’est sans doute pas aussi valorisée aujourd’hui que par le passé. Elle joue pourtant un rôle crucial dans l’activité philosophique car la constitution et la diffusion d’une doctrine sont indissociables de sa transmission, que celle-ci prenne la forme d’une initiation interpersonnelle ou d’un enseignement dans des cadres institutionnels historiquement définis.

Depuis Platon au moins, cette relation où se joue la création et le partage d’une pensée est tramée dans l’écriture, comme l’indique par exemple l’interaction du maître avec son disciple comme personnages de fiction dans le genre textuel du dialogue philosophique.

C’est ce rapport entre une relation personnelle et son ombre portée dans l’écriture que cette journée se propose d’explorer. Le disciple lui aussi parle et écrit, et on portera attention à la façon dont son écriture se noue à celle du maître ou s’en sépare. Le disciple est-il la voix de son maître, son porte-voix, un simple épigone au style mimétique ou celui qui, par le jeu de reformulations, de déplacements conceptuels, prolonge la pensée du maître ou finit par produire une pensée neuve ? En revanche, pour l’écriture de fiction la relation entre maître et disciple semble passer par des voies moins évidentes. On peut se demander pour quelles raisons et sous quelles formes elle se trouve déplacée..

MATINEE

Présidence de séance : Mathilde Vallespir (Sorbonne Université)

9h30 Les maîtres sans voix

F. Cossutta (Gradphi)

10h10 La relation maître/disciple dans les écoles philosophiques athéniennes

Ph. Vesperini (CNRS, ANHIMA, Paris)

11h10 Écrire en maître ignorant : le pari « intéressant parce qu’impossible » de Jacques Rancière

S. Péraud-Puigségur (Université de Bordeaux, Laboratoire SPH, EA 4574)

11h50 La voix du maître

F. Noudelmann (Université Paris 8, New York University)

APRES-MIDI

Présidence de séance : Alain Lhomme (Gradphi)

14h00 Les maîtres anciens

B. Clément (Université Paris 8)

14h40 Une littérature sans maître ?

D. Maingueneau (Sorbonne Université)

15h30 Table ronde

Une seconde journée La voix de son maître (22 mai 2020), sous la responsabilité de M. Vallespir, s’intéressera aux arts : musique, danse, arts plastiques, cinéma