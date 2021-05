La Curée. Empire et emprise de la chair (en ligne)

Information publiée le 1 mai 2021 par Université de Lausanne (source : Michael Rosenfeld et Cyril Barde

En ligne

La Curée : empire et emprise de la chair

Journée d'étude en ligne

09:00 Séance d’ouverture

Présidée par Alain Pagès

09:10 Accueil et propos de bienvenue par Olivier Lumbroso



09:15 Céline Grenaud-Tostain – Université d’Évry & ITEM/Centre Zola

La mécanique du masculin et du féminin dans La Curée.

10:00 Première séance : Génétique, réception et traduction de La Curée

Présidée par Aurélie Barjonet

Michael Rosenfeld – ITEM/Centre Zola & Université catholique de Louvain

Les ratures du manuscrit, témoins des hésitations charnelles de Zola.

Hortense Delair – Université Sorbonne Nouvelle, CRP19

Le garçon du café Riche au service de l’effet : les épreuves typographiques de La Curée.

Myriam Kohnen – Université du Luxembourg

Le personnage secondaire, confident ou miroir de la femme objet : le cas de Baptiste et de Sidonie dans La Curée.

Elise Cantiran – ITEM/Centre Zola

La réprésentation de l’identité de genre dans In the Whirlpool : conflits entre champ moral et littéraire.

12:30 Pause déjeuner

13:30 Deuxième séance : La Curée des sens

Présidée par Éléonore Reverzy

Manon Raffard - Université de Bourgogne, CPTC (EA 4178)

« Comme l’attouchement d’une main moite de volupté ». Toucher, genre et sexualité dans La Curée.

Olivier Sauvage – Université catholique de Lyon & laboratoire LLA-CREATIS (EA 4152),Université Toulouse – Jean-Jaurès

La musique dans La Curée : entre fascination et rejet, les ambiguïtés de Zola.

Arnaud Verret – ITEM/Centre Zola

Un motif oublié : la peau d’ours et l’amour charnel dans La Curée d’Émile Zola.

15:30 Pause

15:45 Troisième séance : Politique de la chair dans La Curée

Présidée par Clive Thomson

Shoshana Marzel – Zefat Academic College, Safed, Israël

La violence comme élément constitutif de la masculinité dans La Curée.

Mathieu Roger-Lacan – CERILAC, Université de Paris & EHESS

La Curée ou le Second Empire de la chair.

Cyril Barde – Université Paris 8

L’or contre la chair. Le corps introuvable du spéculateur.

17:45 Propos de conclusion Cyril Barde et Michael Rosenfeld

18:00 Clôture