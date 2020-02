Sorbonne Université, faculté des lettres

Journée d’étude « Georges Perec »

Samedi 6 juin 2020

Sorbonne Université, salle D. 690

Programme

10h David Bellos (Princeton University) :

« Tentative d’inventaire de toutes les choses que nous ne savons toujours pas à propos de Georges Perec » ;

10h30 Fortuné Nkonene-Benha (université de Libreville) :

« Vibration du moi et dévoilement de soi dans Un homme qui dort » ;

11h Lavinia Cairoli (université de Genève) :

« La quête identitaire à l’épreuve de la mémoire collective : construction et dispersion du sujet dans l’œuvre de Georges Perec ».

Pause déjeuner

14h30 Emmanuel Zwenger (ESAM, Caen-Cherbourg) :

« G. Perec et W. G. Sebald : deux interprétations des figures de Gaspard Hauser et du singe Rottpeter » ;

15h Vinicius Carneiro (université de Lille) :

« Pourquoi et comment traduire la poésie de Georges Perec vers le portugais ? Quelques réflexions et une pratique de traduction » ;

15h30 Jean-Luc Joly :

« Petits modes d’emploi. Plus de saison 1 : Harry Perec et George Mathews : une amitié transatlantique et littéraire ».