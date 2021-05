en ligne (Zoom)

Journée d’étude du GRHAM : « Figures de veuves à l’époque moderne (XVIIe et XVIIIe siècles) : Images d’un statut social accepté, caché, revendiqué ? » / « Figures of Widows in Modern Era (17th and 18th centuries): Images of an Accepted, Hidden, Claimed Social Status? »

Type : journée d’étude.

Date de l’événement : 15 juin 2021.

Lieu : en ligne (Zoom), sur inscription asso.grham@gmail.com

Programme :

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Introduction, Sylvie BEAUVALET-BOUTOUYRIE, professeur à l’Université de Picardie

—

9h45-11h15 : Pouvoir et rôle politique dans « l’Europe » de l’Ancien Régime

Modération : Maël Tauziède-Espariat, chercheur associé à l’Université de Bourgogne

Veuves royales : représentations politiques du veuvage en France et en Angleterre à l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe), Julie ÖZCAN, doctorante en Histoire et Civilisation à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

Christine de France, duchesse et régente de Piémont-Savoie (1619-1663). Entre l’être et le paraître, le statut politique et social d’une veuve Femme d’État, Florine VITAL-DURAND, chercheuse associée à l’Université Grenoble Alpes

L’obscur et l’éclat : concilier gouvernement et viduité sous la régence d’Anne d’Autriche , Damien BRIL, chercheur à l’École du Louvre

—

11h30-12h30 : Identité, codes et normes vestimentaires

Modération : Marine Roberton, doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Apparences et images des veuves à la cour de France au cœur du XVIIIe siècle. L’exemple des dames de la reine Marie Leszczynska (1725-1768), Aurélie CHATENET-CALYSTE, maître de conférences en histoire moderne à l’Université Rennes 2.

Refashioning and Identity in the Mournig Portraits of Katherine Villiers, Duchess of Buckingham, Megan SHAW, PhD Candidate – Doctor of Philosophy in Art History, The University of Auckland

—

14h00-15h : Représentations de veuves dans la peinture

Modération : Florence Fesneau, doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La Vierge-Veuve, un modèle accompli de la viduité ? Alysée LE DRUILLENEC, doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

The virtuous widow in late eighteenth-century art, Emma BARKER, Senior Lecturer à The Open University

—

15h00-16h00 : Se distinguer ou perpétuer l’œuvre de l’époux

Modération : Maxime-Georges Métraux, Université Gustave Eiffel / Galerie Hubert Duchemin

Derrière la veuve, la maîtresse peintresse ? Être veuve de peintre à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Bruno GUILOIS, chercheur associé au Centre André Chastel, Sorbonne Université

Business “as usual”: What we know of Jane Hogarth, the Printseller, Cristina S. MARTINEZ, Adjunct Professor, University of Ottawa

—

16h15 : Conclusion, Pierre-Antoine FABRE, Directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales