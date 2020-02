EHESS, 54 bd Raspail, 75006 Paris, salle AS1_08

Journée d'étude : "1848 et la littérature"

Les révolutions de 1848 ont été perçues comme des révolutions littéraires dans plus d'un sens. Pour beaucoup de leurs contemporains, d'abord, les événements de Février et de Juin auraient été précipités par la littérature. Mais 1848 s'est aussi avéré être une révolution pour la littérature, ou dans la littérature. Le grand récit de cette révolution littéraire, amorcé dès la seconde moitié du xixe siècle, s'est cristallisé au siècle suivant avec les travaux de Sartre, de Barthes et de Bourdieu, tout en imposant le canon Flaubert-Baudelaire pour caractériser la modernité formelle et l'autonomie du champ littéraire dont 1848 aurait marqué le point de départ. Cette journée d'étude propose d'offrir de nouvelles perspectives sur ce grand récit, aussi bien par l'inclusion de corpus que celui-ci a rendus invisibles que par le retour sur des textes que la distance temporelle a contribué à rendre illisibles. Il ne s'agira donc pas simplement d'étudier la représentation des révolutions de 1848 et du coup d'État de 1851 dans la fiction française, mais plutôt de comprendre comment ces événements ont transformé les conceptions du littéraire et redéfini le mode d'action de la littérature dans le monde social. Le dernier moment de la journée se tournera également vers les années 1850 et 1860, afin de questionner les présences comme les silences de 1848 dans les textes littéraires de ces deux décennies.

Journée organisée avec le soutien du Centre de Recherches Historiques (UMR 8558 CNRS-EHESS) (groupe Grihl - Groupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire), du laboratoire « écritures » EA 3943 de l’Université de Lorraine et de l’EA RIRRA21 de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

Programme

9h-11h30 : Écrire en 1848. Modes et supports de l’intervention littéraire

Présidente de séance : Paule Petitier (Université Paris Diderot)

Répondante : Dominique Dupart (Université de Lille 3)

- « À la recherche de la meilleure des républiques ». Les romanciers feuilletonistes engagés sous la Deuxième République

Sébastien Hallade (Sorbonne Université)

- La relique dans Les Mystères du peuple d’Eugène Sue : un modèle pour la littérature après 1848

Magalie Myoupo (Université de Lorraine)

- Le Salut public : Champfleury et Baudelaire en 1848

Véronique Samson (Université de Cambridge)

- Professions de foi ouvrières

Dinah Ribard (EHESS)

12h-13h : 1848 et les grands récits de la modernité : Sartre, Bourdieu, Oehler et quelques autres

Discussion menée par Louis Hincker (Université Clermont Auvergne), Judith Lyon-Caen (EHESS) et Gisèle Sapiro (EHESS)

Pause déjeuner

14h30-18h : Écrire 1848. Présence et absence des événements, visibilité et invisibilité des écrits

Présidente de séance : Véronique Samson (Université de Cambridge)

- 48, le siècle cassé en deux : les Goncourt politiqués

Éléonore Reverzy (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle)

- Nerval, Petits Châteaux de Bohême : un adieu au lyrisme ?

Vincent Boucheron (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

- Les romans sur 1848 : comment l’événement modifie l’écriture de l’histoire dans la fiction

Marie Davidoux (Université Paris Diderot)

- 1848, la mémoire et l’histoire

Corinne Saminadayar-Perrin (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

- « Un cygne d’autrefois se souvient que c’est lui » : généalogie littéraire du cryptage et de l’enfouissement de 1848 sous le Second Empire

Mathieu Roger-Lacan (EHESS et Université Paris Diderot)