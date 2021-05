Amphithéâtre G. Molinié (Maison de la recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente

Sorbonne Université – Université Sorbonne Nouvelle

Centre d’étude de langue et des littératures françaises (CELLF, UMR 8599)

Formes et idées de la Renaissance aux Lumières (FIRL, EA 174)

Journée d’agrégation

Casanova, Histoire de ma vie

Organisée par Jean-Christophe Igalens et Erik Leborgne

Jeudi 27 mai (9h-17h)

Amphithéâtre G. Molinié

(Maison de la recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente)

Pour assister à la journée in situ, l’inscription est obligatoire : voir plus bas.

Programme

Matinée

9h. Accueil et présentation, par Jean-Christophe Igalens et Érik Leborgne.

9h15. Stéphanie Genand (Université de Bourgogne). « Tu l’as voulu Georges Dandin » : honte et haine de soi.

9h45. Florence Magnot (Université Rennes 2). Effets de présence et dérèglements de la distance : promiscuités casanoviennes.

10h15. Discussion et pause.

10h45. Florence Lotterie (Université de Paris). « Toujours sain, et heureux » (p. 372).

11h15. Raphaëlle Brin (Université de Kyoto). « Payer de sa personne » (p. 891). Sur la marchandisation des corps.

11h45. Emmanuelle Sempère (Université de Strasbourg). Lettres et billets dans la Suite du troisième tome : des mémoires au roman, et retour.

12h15. Discussion et pause.

Après-midi

14h. Michel Delon (Sorbonne Université). Météorologies.

14h30. Audrey Faulot (Université Paris-Nanterre). Les codétenus : l’autre sous les Plombs.

15h. Discussion et pause.

15h30. Jean-Christophe Igalens (Sorbonne Université). Mépris et mépris de soi.

16h. Érik Leborgne (Université Sorbonne Nouvelle). « C’est en cela que mon cynisme consiste » (p. 1328) : libertinage et narration cyniques dans l’Histoire de ma vie.

16h30. Discussion et conclusion.

En raison de la situation sanitaire, la capacité d'accueil de l'amphithéâtre est limitée à 40 personnes.

La journée pourra être suivie en direct en visioconférence.

Les communications seront mises en ligne et resteront disponibles jusqu’à la fin des oraux des agrégations de lettres.