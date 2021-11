Adresse : Campus Condorcet - bâtiment de Recherche Nord, troisième étage, salle 3.OO1 - 8, cours des Humanités 93322 Aubervilliers CEDEX

Colloque



« Joseph de Maitre et sa fortune critique. Rencontres du bicentenaire »



9 et 10 décembre 2021



Campus Condorcet

(bâtiment de Recherche Nord, troisième étage, salle 3.OO1)



Comité d’organisation :

Jean-Baptiste Amadieu (République des savoirs),

Alexandra Delattre (EHESS), Pierre-Antoine Fabre (EHESS),

Pierre Glaude (Sorbonne Université), Dominique Ionat-Prat (EHESS)



Avec le soutien

du CéSor (UMR8216), de République des savoirs (USR 3608) et du CELLF (UMR 8599).





Programme



Jeudi

Début 14 h Accueil des participants



Joseph de Maistre : filiations littéraires (Alexandra Delattre)

14h30 Michael Kohlhauer (Université de Savoie) « Une lignée du pire ? Quand E.M. Cioran revisite Joseph de Maistre »

15h Sergueï Fokine (Université nationale d’Économie de Saint-Pétersbourg) « Maistre, Baudelaire, Dostoïevski : une filiation souterraine »



Pause 15h30- 16h



Joseph de Maistre : théoricien du pouvoir (Dominique Iogna-Prat)

16h Gérard Gengembre (Université de Caen)/ Flavien Bertran de Balanda (EPHE) « Bonald et Maistre : Pouvoir, Religion, Légitimité »

16h30 Annie Petit (Université Paul-Valéry, Montpellier 3) « Maistre et Comte »

17h Philippe Barthelet « Le Maistre de Maurras »





Vendredi

10h accueil petit déjeuner



Joseph de Maistre à l’étranger (Pierre-Antoine Fabre)

10h30 Pierre Glaudes (Sorbonne Université) « Maistre et le grand schisme d’Orient ».

11h Carolina Armenteros (Pontificia Universidad católica, Santo Domingo) « Joseph de Maistre père du Risorgimento ? Les origines diplomatiques et intellectuelles de l’unification de l’Italie »

11h30 Cinzia Sulas (Sapienza, Università di Roma) « Joseph de Maistre et l’association « Amicizia Cattolica » »



Pause déjeuner 12h-14h



Figures de Joseph de Maistre (Jean-Yves Pranchère)

14h Alexandre de Vitry (Sorbonne Université) « Joseph de Maistre en individualiste »

14h30 Alexandra Delattre (EHESS) « Joseph de Maistre féministe ?« La « Lettre du taconage » ou la double fortune d’un argument maistrien »



Pause 15h-15h30



Joseph de Maistre, réceptions dix-neuviémistes (Pierre Glaudes)

15h30 Pierre-Antoine Fabre (EHESS), « Maistre et Sainte-Beuve »

16h Marie-Catherine Huet-Brichard (Université Toulouse-Le Mirail), « Stello de Vigny ou le procès de Joseph de Maistre »

16h30 Guillaume Cuchet (Université Paris-Est Créteil) « Maistre et Renan »



17h table ronde animée par Jean-Yves Pranchère « Joseph de Maistre est-il un antimoderne ? » avec Alexandra Delattre, Pierre-Antoine Fabre, Pierre Glaudes, Dominique Iogna-Prat.