L'Adversaire privilégié

Joseph Cohen et Raphael Zagury-Orly

Editions Galilée, collection "Débats", 2021

18 EUR

208 p.

EAN13 : 9782718610122.

DESCRIPTION :

La pensée de Heidegger est indissociable de l’histoire de la philosophie. Elle ne saurait se comprendre autrement que comme une « répétition » de la question du sens de l’être demeurée occultée depuis Aristote jusqu’à Nietzsche. Répéter l’histoire de la philosophie ne signifie nullement réitérer la manière dont cette histoire s’est déployée, mais lui donner une orientation déterminée : la rappeler à sa vérité initiale. C’est ainsi que son œuvre est marquée par les alliances et les ruptures entre le destin de la Grèce et l’appel de l’alémanité, entre l’« impensé » de la métaphysique et l’éclosion de la vérité de l’être. Or, c’est dans ce geste que nous voyons proliférer un antijudaïsme et un antisémitisme animés par deux modalités de dénégation distinctes mais intimement liées : la forclusion et l’« auto-annihilation » du judaïsme. En ce sens, l’antijudaïsme et l’antisémitisme s’inscrivent à même l’extension de la pensée de l’être.

Nous voyons en Heidegger un adversaire privilégié : nous engageons une lecture interne des suppositions et des conséquences de sa pensée de l’histoire tout en proposant d’autres pistes de réflexion face à la singularité de l’autre et de l’événement historique. Il ne s’agira plus de comprendre ceux-ci au sein d’une histoire de la vérité de l’être, mais d’orienter la philosophie vers un questionnement hyper-critique. Celui-ci se mesure chaque fois singulièrement à ce qui, au cœur du présent, nous reviendrait et nous adviendrait des événements passés et à-venir dans l’histoire. Notre recherche entend ainsi autoriser une pensée philosophique où chaque événement historique commanderait une singulière justice et une responsabilité sans réserve au nom de ceux qui sont déjà morts et devant ceux qui ne sont pas encore nés, pas encore présents ni vivants, victimes ou non de l’histoire qui vient.