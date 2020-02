Jordi Xifra

Bunuel et le cinéma,

Nouvelles éditions Place, 2020.

collection "Le cinéma des poètes", dirigée par Carole Aurouet.

Avant de devenir cinéaste, Luis Buñuel fut poète. Comme il l’a souvent déclaré, l’écriture était sa véritable vocation, et la poésie tout particulièrement. Cependant, l’immense succès de ses films a plongé dans l’ombre puis dans l’oubli une production littéraire pourtant pleine d'intérêt. Fort heureusement, elle commence à être reconnue aujourd’hui, dans quelques anthologies des avant-gardes espagnoles. C’est sous l’influence de Ramón Gómez de la Serna que Buñuel intègre le groupe des poètes ultraïstes et compose des poèmes publiés dans les principales revues espagnoles d’avant-garde, notamment dans Ultra et Grecia. Avant de tourner son premier film en 1929, en l’occurrence Un chien andalou, Buñuel signe également des critiques et des textes théoriques sur le cinéma.

Jordi Xifra est professeur au Département de Communication de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone. Ses recherches actuelles portent sur la création du « Luis Buñuel, roman » de Max Aub ainsi que sur les rapports de Buñuel au cinéma de propagande.