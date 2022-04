« Quoi de plus émouvant, quoi de plus électrisant dans la poésie et la philosophie surréalistes d’André Breton que la métaphore du signe ascendant ? », interroge Joël Cornuault dans son essai. Elle est capable de conduire, poursuit-il, « droit au cœur de la sensibilité personnelle d’André Breton. Et dans le secret de sa conception du surréalisme ».

Pourquoi, dans ces circonstances, « un thème magnifique, demeuré en pleine effervescence », est-il généralement si méconnu ?

Telle est la question qui sous-tend l’ensemble de ces réflexions passionnées. Le livre, dont l’auteur ne cache certes pas son attrait pour la chambre aux prestiges du principal animateur du surréalisme, est accompagné d’un long poème intitulé « Cette fraîcheur dont nous sommes avides ».

*

Des mots croisés donnaient récemment : « Breton inspiré par Dada » en cinq lettres. Réponse : « André ». André Breton, tout le monde connaît. Au moins le nom : ainsi, on s’amuse comme on peut. Joël Cornuault, lui, ne s’amuse pas : il s’envole dans les écrits de Breton au point de s’y amalgamer et de ne plus pouvoir séparer son propre langage de celui de l’auteur d’Arcane 17.

*

