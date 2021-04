"Jeu vidéo et cinéma : enjeux et perspectives" (U. Picardie, en ligne)

En ligne

"Jeu vidéo et cinéma : enjeux et perspectives" (séminaire "Jeu vidéo & romanesque", U. Picardie, en ligne)

La troisième séance du séminaire "Jeu vidéo & romanesque", organisé par le CERCLL (EA4283) de l'Université de Picardie Jules Verne, aura lieu en visioconférence (via Zoom) le vendredi 16 avril, de 10h à 12h.

Programme :

Nathalie Dupont (ULCO), « Cinéma hollywoodien et jeu vidéo »

Manon Amandio (Université Clermont Auvergne), « Les enquêtes de L.A Noire : mises en œuvre du roman noir dans le jeu vidéo »

Nathalie Dupont est MCF-HDR en civilisation et histoire américaines à l’Université du littoral Côte d’Opale. Ses travaux ont pour sujet le contexte économique des productions de blockbusters américains. Elle est notamment l’auteur de Between Hollywood and Godlywood: The Case of Walden Media (Peter Lang, 2015), ouvrage dans lequel elle s’intéresse aux liens de l’industrie américaine du cinéma avec la religion chrétienne.

Docteure en littérature comparée, Manon Amandio a soutenu une thèse intitulée « Comme un poison lumineux. Représentations de la souffrance au dix-neuvième siècle (Fédor Dostoïevski, Charles Baudelaire et Edgar Allan Poe) », le 30 novembre 2019. Elle est actuellement ATER à l'université Clermont Auvergne. Ses recherches post-doctorales portent sur l’articulation entre littérature et émotions et sur les relations entre États-Unis, France et Russie à partir des récits de crime (roman et nouvelle, XIXe-XXIe siècles).

Pour obtenir le lien de connexion, écrire aux organisateurs.