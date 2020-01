Grenoble

Qu’est-ce qu’un jeu, sinon une pratique sociale incontournable ? C’est tour à tour un passe-temps régit par des règles à complexité variable, une activité collective ou solitaire, l’art propre aux acteurs dont on salue parfois la qualité, une représentation de théâtre, un poème médiéval, un objet matériel ou dématérialisé conçu pour le divertissement. Qu’est-ce qu’un rôle ? C’est parfois ce rouleau de parchemin que les acteurs ont dans la poche pour apprendre leur texte, l’ensemble formé par toutes les répliques d'un acteur, le personnage incarné, la fonction occupée. Qu’est-ce qu’un jeu de rôle sinon un terme générique désignant toutes les situations où l’on joue à être quelqu’un d’autre et où l'on apprend à devenir quelqu'un et où l'on se projette dans l'autre, comme au théâtre, comme au cinéma, sans toutefois être dans ces situations particulières.

L’objet « jeu de rôle » existe dans la culture populaire depuis les années 1980 et a intéressé depuis les universitaires, les manager, les médias et le grand public. Souvent décriée aux premières heures de sa vie, cette pratique a gagné ses lettres de noblesses jusqu’à faire l’objet d’études universitaires de plus en plus nourries à la source des sciences humaines et sociales.



Programme de la journée

8h30 : Accueil participants et brève introduction aux journées

Table ronde « Jeu, rôle et média »

8h45 : Alice Lenay, « L'auto-mise en scène de la recherche », Université Grenoble Alpes.

9h05 : Johann Chateau Canguilhem, « la notion de jeu de rôle à travers érotisme otaku », Université Bordeaux-Montaigne.

9h25 : temps de discussion

Table ronde « Jeu de rôle et didactique »

9h45 : Claire Augé, « Le jeu de rôle pour lire Racine avec des petits lecteurs en cours de Lettres au lycée général », Université Grenoble Alpes.

10h05 : Chloé Le Bret, « ‘Alea jacta est’, le jeu de rôle en classes de collège », Université Grenoble Alpes

10h25 : temps de discussion

10h45 : Pause

11h : Atelier pratique, Grégory Thonney et Anne-Laure Sabatier, Université de Lausanne : « Mettre en jeu de rôle sa recherche »

12h45 : Déjeuner

Table ronde « De multiples formes du jeu de rôle »

14h : Clément Pélissier, « Intégrer et dépasser les handicaps : du JDR au GN » , Université Grenoble Alpes

14h20 : Léa Maginot-France, « Jeu de rôle textuel : pour une nouvelle approche de l’acte d’écriture » IEP Aix-en-Provence

14h40 : Jeannie Croset, « Le jeu de rôle sur forum: ‘cent mille milliards’ de romans? », Université Grenoble Alpes

15h : Sarah Chauvin, « Jouer (avec) la sociabilité: la systémisation des relations interpersonnelles dans les jeux de rôle vidéo », Université Paris Sorbonne.

15h20 : temps de discussion

15h50 : Pause

Table ronde « Jouer, se mettre en spectacle »

16h10 : Anaïs Tillier, « Jeu de plateau(x). La pratique du jeu de rôle est-elle une pratique théâtrale ? », Université Grenoble Alpes

16h30 : Léa Andréolety, « Incarnation, distanciation : le réalisme des jeux de rôles et de l’improvisation théâtrale en simulations de santé », Université Grenoble Alpes

16h50 : Émilie Ollivier, « Chloé Delaume : un personnage de fiction, une multiplicité de rôles », Université de Nantes

17h10 : temps de discussion

Informations pratiques

La journée se déroule à l'Université Grenoble Alpes sur le campus de Saint Martin d'Hères, site Stendhal, bâtiment F au dernier étage dans la grande Salle des colloques le 10 février 2020.