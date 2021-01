en ligne

Vendredi 8 janvier 2021, de 14:à0 à 16:00

Séminaire de Bruno Clément et François Noudelman autour du roman de Jean-Pierre Martin,

Mes fous, éditions de l’Olivier, 2020.

La séance aura lieu en ligne.

Penser, écrire, raconter la folie

Raconter l’innommable de la folie par le détour de la fiction, ce n’est pas l’esthétiser - encore moins la fixer, épingler ses symptômes comme des papillons. C’est tenter de restituer une épreuve en soi et hors de soi, c’est constater la porosité entre un petit soldat de l’entreprise et un désaxé, entre un président des États-Unis ou du Brésil et un psychopathe. C’est débusquer la folie dans la plus apparente normalité, mais aussi reconnaître la folie qui fait délirer sans retour dans un dérèglement sans raison, celle qui fait passer dans un autre monde, inatteignable, et qu’on a approché malgré soi, celle qui rôde autour de nous du fait qu’un ami ou un enfant a sombré dans ces ténèbres : comment en ce cas un roman sur la folie pourrait-il être pure fiction, même s’il se présente ainsi ? Or si l’écrivain est un auteur auquel chaque mot manque sous la plume, alors il n’est pas mal placé pour dire la dévastation d’un chaos intime où les mots manquent à perpétuité. Et si la littérature est une science très douce qui se place du côté de la question et de l’énigme plutôt que de la réponse, alors elle peut nous dire quelque chose, à sa façon singulière, du sentiment de la folie la plus manifeste, comme de toutes ses nuances et formes nouvelles dans le border-line contemporain.

Présentation (4e de couverture) de Jean-Pierre Martin, Mes fous, éditions de l’Olivier, 2020

« Sandor est perplexe. Est-ce que j’attire les fous, ou bien est-ce moi qui cherche leur compagnie ? Dès qu’il sort de chez lui, ces corps errants l’abordent et s’accrochent à sa personne, faisant de lui le dépositaire de leurs récits extravagants. Il y a Dédé, le fou météo. Laetitia et ses visions étranges. Madame Brandoux, qui jure toute la journée contre le monde entier. Et bien d’autres encore. Sandor se demande s’il n’est pas fou lui-même. D’autant que Constance, sa fille, est atteinte d’une terrible maladie psychique qui l’isole du reste du monde… Avec sensibilité, avec humour, avec désespoir, Jean-Pierre Martin raconte ceux qui butent, qui penchent, qui chantent la journée et hurlent la nuit. »

Jean-Pierre Martin, écrivain, professeur émérite de littérature contemporaine à l’Université Lyon 2, membre honoraire de l’Institut universitaire de France, est l’auteur d’une vingtaine de livres, essais et romans parmi lesquels : chez Gallimard, Henri Michaux (2003, prix de littérature générale de l’Académie française), Queneau philosophe (2011) L’autre vie d’Orwell (2013), La nouvelle surprise de l’amour (2016) et au Seuil, Le livre des hontes (2006, Grand prix de la critique), Éloge de l’apostat, (2010), Real book autopianographie (2019). Derniers livres publiés : La curiosité, Autrement, 2019), et à la rentrée littéraire de 2020, Mes fous, L’Olivier (sélections prix Médicis et Goncourt).