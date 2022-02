Jean-Philippe Toussaint nous offre un texte profond sur la création littéraire : à travers le récit de son périple d’écrivain. Il mêle exploration psychologique et réflexions à portée universelle, et nous confie sa vision de l’écriture, entre recherche, persévérance et jaillissements.

Un livre d’une beauté stupéfiante, jalonné de documents personnels inédits.



« Pour écrire, il faut sept yeux, un œil sur le mot, un œil sur la phrase, un œil sur le paragraphe, un œil sur la partie, un œil sur la construction, un œil sur l’intrigue — et un œil derrière la tête, pour surveiller que personne n’entre dans le bureau où on est en train d’écrire. »

Feuilleter l'ouvrage…



Jean-Philippe Toussaint est né à Bruxelles en 1957. Il est écrivain, cinéaste et photographe. Il est l’auteur de dix-huit livres publiés aux Éditions de Minuit. Il a obtenu le prix Médicis en 2005 pour Fuir et le prix Décembre en 2009 pour La Vérité sur Marie. Ses romans sont traduits dans plus de vingt langues. Il a réalisé quatre longs métrages pour le cinéma et a présenté des expositions de photos dans le monde entier. En 2012, il a conçu pour le musée du Louvre l’exposition LIVRE/LOUVRE.