Jean-Paul Colin,

Dictionnaire de la vie à la campagne et des activités paysannes et agricoles d’hier et aujourd’hui

Préface par Jean Pruvost.

Honoré Champion, 2021

510 p. — ISBN 978-2-38096-028-0 — 20,90 €

Offrir à partir d’une documentation scrupuleuse une « une fresque explicative et illustrative du labeur paysan », « un vaste échantillon de termes français ou des patois régionaux illustrant la vie à la campagne, hier et aujourd’hui » éclairer « notre passé pour essayer de s’adapter, de se renouveler », parcourir « les régions de France » et « leur vocabulaire imagé ou technique, traditionnel ou novateur », tel est bien l’objectif de ce dictionnaire. Conçu et rédigé par un professeur des universités, lexicologue et lexicographe rompu à tous les registres de langue, auteur notamment de dictionnaires d’argot faisant autorité, ce dictionnaire constitue de fait un « tableau » précis et émouvant de « ce qui se passe en dehors de villes ».

