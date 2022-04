"Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme"? Avec Anne Durand, Vincent Debaene et Martin Rueff (Genève)

Adresse : Musée d'Ethnographie de Genève, Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

"Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme"?

avec Anne Durand, Vincent Debaene et Martin Rueff

Le 28 juin 1962, Claude Lévi-Strauss participe aux festivités qui entourent le 250ème anniversaire de la naissance de Rousseau en prononçant à l’Université ouvrière de Genève une conférence intitulée «Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme». Ses propos surprirent l’auditoire. Un autre Rousseau se dessinait là où personne ne l’attendait. Ce déplacement a compté pour l’histoire de la réception de Rousseau mais aussi, dans une certaine mesure, pour l’histoire de l’anthropologie.

Le jeudi 12 mai 2022, le MEG fêtera les soixante ans de cette conférence.

De 12h à 13h, la comédienne Anne Durand proposera une lecture intégrale de ce texte. Vincent Debaene et Martin Rueff le situeront dans ses histoires. Ils le tourneront vers le présent.

Anne Durand est comédienne. Elle s’est fait remarquer par ses interprétations du théâtre de répertoire (de Molière à Beckett dont elle a repris en 2020 Oh les Beaux jours incarnant une merveilleuse Winnie) mais aussi par la netteté de ses engagements.

Vincent Debaene est professeur de littérature moderne et contemporaine à l’UNIGE. Spécialiste des relations entre anthropologie et littérature, il a dirigé l’édition des Œuvres complètes de Lévi-Strauss dans la Pléiade (Gallimard, 2008). Son livre, L’adieu au voyage. L’ethnologie française entre science et littérature (Paris, Gallimard, 2010), est considéré comme un classique.

Martin Rueff est professeur de littérature à l’UNIGE, spécialiste de l’œuvre et de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, il dirige la Société Jean-Jacques Rousseau de Genève.