Conçu et présenté parJean-Pierre Ferrini et Sara Svolacchia

Postface de Martin Rueff

Les « 33 écrits » de ce livre constituent un complément indispensable à toute lecture de Dante, ainsi qu’une étape fondamentale pour sa réception. En retraçant l’histoire d’une traduction et d’une lecture, ils creusent la manière dont Jacqueline Risset a replacé Dante « en avant de nous », ils transmettent la passion et l’enthousiasme d’une écrivaine-traductrice pour un chef d’œuvre intemporel, qu’elle parvient à libérer d’une tradition poussiéreuse. Soudain, Dante devient notre contemporain.



Le volume est composé d’études, d’articles, d’entretiens, de conférences rédigés entre 1973 et 2014. Nous suivons Jacqueline Risset pas à pas, avant, pendant et après sa traduction, en compagnie de Joyce, Lautréamont, Rimbaud, Botticelli, Fellini, Balzac, Proust, Pasolini, Machiavel, Beckett, Borges, Mandelstam, Kafka... S’y éclaire à quel point Jacqueline Risset a su prendre la mesure de la « révolution du langage poétique », par une traduction dont le principe repose surtout sur l’adoption d’un vers libre qui privilégie le rythme plutôt que la métrique, pour redonner à la terza rima sa vitesse et à la Comédie sa proximité.

Jacqueline Risset (1936–2014), poète, écrivaine, critique littéraire, spécialiste et traductrice de Dante. L’écriture d’un essai, Dante écrivain, ou l’Intelletto d’amore (Seuil, Fiction & Cie, 1982) la conduit à traduire elle-même un texte canonique dont elle veut retrouver la vigueur première. L’entreprise durera huit ans. Cette version de La Divine Comédie, nourrie de sa culture d’italianiste et de choix prosodiques résolument modernes, demeure en France la traduction de référence.