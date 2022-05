Vient de paraître :



Dès sa prise de pouvoir, Louis XIV cible les protestants et organise leur invisibilité par le biais de la loi et de son interprétation par les juges. La révocation de l’édit de Nantes (1685) parachève ce processus. Plus de culte public, les derniers temples sont détruits, les pasteurs pourchassés, l’état-civil protestant, dont le mariage doit disparaître, remplacé par les cérémonies catholiques. Les protestants pratiquent une forme de désobéissance civile qui leur vaut des peines sévères. À partir de 1760, des avocats, des juristes et des intellectuels s’engagent à leur côté et transforment un droit d’oppression en droit de reconnaissance. Leur combat en faveur des familles Calas et Sirven – soutenu par Voltaire – et pour la reconnaissance des mariages protestants marque l’histoire de France. Jack Thomas analyse cette histoire vue du Languedoc, où vivaient de nombreux protestants, et du ressort du parlement de Toulouse.

Jack Thomas est né et a fait ses études aux États-Unis avant de se consacrer à l’histoire de France. Il est professeur émérite d’Histoire à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire FRAMESPA. Il est président des Amis des Archives de la Haute-Garonne et vice-président de la Fédération historique de la région Occitanie.

L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com