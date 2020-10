Jing Zhao, Simone de Beauvoir : poétique et éthique de la mélancolie - Lecture de l'oeuvre autobiographique

Paris : L'Harmattan, 2020.

344 p.

EAN 9782343178851

35,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Cette recherche confronte l'expérience plurielle de la mélancolie telle que l'écriture autobiographique beauvoirienne la déploie avec les catégories psychologiques, philosophiques et littéraires. En transformant en « désir d'exister » la passion inutile de l'homme vers l'Être chez Jean-Paul Sartre, les pensées beauvoiriennes reposent sur la problématique de l'éthique. Simone de Beauvoir aspire sans cesse à l'Absolu abstrait et à la Totalité inaccessible qui la conduisent inévitablement à la frustration métaphysique, qui est une structure inhérente à la mélancolie. La problématique de la mélancolie féminine se retrouve chez les féministes contemporaines, en France et dans les pays anglo-américains. Un tel contexte confère à ce livre une grande actualité.

Jing Zhao est maître de conférences à la faculté des lettres de l'université Yangzhou (Chine) et docteur en philosophie de l'université de Paris.