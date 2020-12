Les lettres françaises et la psychanalyse (1900-1945)

Jacques Poirier

Éditions Universitaires de Dijon, coll. "Écritures", 2020.

240 p.

18,00 €

ISBN : 978-2-36441-372-6

Au tournant des XIXe et XXe siècles, quelques Français découvrent la psychanalyse. Malgré la résistance des psychiatres et des nationalistes, cette pensée nouvelle finit par s’imposer au lendemain de 1914-18, grâce notamment aux artistes et aux hommes de Lettres. En France la psychanalyse s’est heurtée à une forte résistance, car elle mettait en cause une conception de l’identité collective, une conception de l’homme et une tout autre esthétique que les “classiques” du XVIIe, ce mythe national.

Cette synthèse reprend ce moment d’un point de vue littéraire. Évoquant à la fois des auteurs majeurs mais aussi des “mineurs”, cet essai montre que de nombreux écrivains ont raté le rendez-vous avec le freudisme et que ceux qui se sont appropriés la psychanalyse en ont détourné les concepts. Cette étude prend aussi en compte les philosophes, pour qui l’irruption de la psychanalyse a constitué un défi et qui ont élaboré des psychanalyses parallèles, sans inconscient.

Jacques POIRIER est professeur émérite en littérature française à l’université de Bourgogne Franche-Comté. Il est spécialiste des rapports entre littérature et psychanalyse.