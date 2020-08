Le corps miroir

Jean-Pierre Faye

Préface de Michèle Cohen-Halimi

Nous éditions

coll. Antiphilosophique

192 p. — ISBN : 978-2-370840-80-6

Paru en 2020 — 18 euros



Dans Le corps miroir, la pensée explore à reculons le temps du commencement de l’univers. Cette exploration interroge la possibilité narrative, quand celle-ci est radicalement privée du témoignage d’un sujet. Provoquant une explosion du récit, sorti des gonds du « sujet » narrateur et de l’« objet » narré, Jean-Pierre Faye explore l’hypothèse d’une pensée narrative qui ne calcule ni ne juge, mais se transforme. La pensée narrative pousse le langage en avant des concepts qui la fixent, elle provoque en elle-même une espèce d’ébranlement de l’intelligence, toujours moins figurative, toujours plus dynamique, dont la trace est gardée dans les mots comme le dépôt mobile d’un processus infini de transformation.

« Supprimez le corps de femme et d’homme, il n’y a plus de corps d’univers : il n’y a plus de lever du soleil, ni crépuscule ni aube ne donnent de mesure du temps et l’univers entier cesse de savoir son âge, qui maintenant atteint le chiffre — fictif ? — de treize milliards sept cent mille années. »

*

Jean-Pierre Faye

né en 1925. Philosophe, poète, romancier. Son œuvre, qui compte plus de soixante livres, a pour clef de voûte Langages totalitaires (1972). Au nombre des essais philosophiques majeurs, on compte Le Récit hunique (1967), La raison narrative(1990), Le vrai Nietzsche (1998) et L’histoire cachée du nihilisme(2008), écrit avec Michèle Cohen-Halimi.