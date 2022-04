Qui pourrait croire que le roi Édouard III d’Angleterre a violé l’épouse de son proche ami William Montagu, comte de Salisbury ? C’est pourtant ce qu’affirme vers 1350 un récit stupéfiant du chroniqueur Jean Le Bel.

Tel est le point de départ de ce livre. L’auteur montre comment Jean Le Bel, admirateur déçu d’Édouard III, invente ce forfait après que son héros, qui se rêvait en nouveau roi Arthur, a renoncé à conquérir la couronne de France. Sa chronique tombe vite dans l’oubli mais le chroniqueur Jean Froissart a eu le temps de transformer cette sombre histoire en un grand récit d’amour courtois. La fiction inventée par Jean Le Bel connaît ainsi une étonnante carrière, qui la conduira notamment à donner forme, vers 1580, à la légende fondatrice de l’ordre de la Jarretière et à être reprise par de nombreux écrivains, de Bandello et Shakespeare à Alexandre Dumas.

Après la redécouverte de la chronique de Jean Le Bel, l’amour d’Édouard III pour la comtesse de Salisbury ne peut plus rester un thème littéraire. Mais cette histoire et la série de détournements et d’interprétations dont elle a été l’objet sont une éclatante démonstration de la puissante intrication entre l’Histoire, la Fiction et le Roman.

Prologue. Le roi violeur ?

I. Interprétation - le viol de la comtesse de Salisbury, une fiction vraie

II. Remplois et détournements du récit de Jean Le Bel

1. La diffusion de la chronique de Jean Le Bel

2. Le viol de la comtesse de Salisbury dans la chronique normande du XIVe siècle

3. La comtesse de Salisbury dans les chroniques de Froissart

III. La passion d’Édouard III pour la comtesse de Salisbury et la naissance de l’ordre de la Jarretière : la fusion de deux mythes

1. Le mythe de la naissance de l’ordre de la jarretière

2. Le mythe de la passion d’édouard III pour la comtesse de Salisbury : de Froissart à Bandello et Boaistuau

3. La fusion des deux mythes dans l’historiographie française et anglaise

IV. Heurs et malheurs du mythe

1. Défense de la dignité de l’ordre de la Jarretière

2. L’embarras des historiens

3. Triomphe littéraire

Épilogue. Le temps du soupçon ?

Jean-Marie Moeglin, ancien élève de l’École normale supérieure et ancien membre de l’Institut universitaire de France, est professeur d’histoire culturelle du Moyen Âge à Sorbonne-Université et directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études. Il est l’auteur de nombreux travaux, notamment sur les rituels politiques et l’historiographie.