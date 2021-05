JEAN-MICHEL LOU

L'autre lieu. De la Chine en littérature

Collection L'Infini, Gallimard

Parution : 18-02-2021

224 p. — ISBN : 9782072890819

« Il ne s’agit pas de la Chine dans ce livre. Il s’agit d’un fantasme qui porte le nom de “Chine”, et qui change de forme, selon les époques et les individus. La mienne est un Autre très proche, le centre vide au cœur du moi auquel j’aspire à “retourner” comme disent les taoïstes, elle est ce qui fait dire à Franz Kafka : “Je suis chinois et je rentre chez moi.” Elle ne se confond pas avec la Chine géographique, historique, politique, ni même artistique ou littéraire car“ il n’est de pays que l’enfance” (Roland Barthes). »

