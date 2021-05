Jacques Le Brun

Le Christ imaginaire au XVIIe siècle

Jérôme Millon éd.,

ISBN: 2-84137-384-0 - Année : 2020 - 224 Pages - 19 €





Ce livre n’est pas consacré à la présentation de la théologie, de la spiritualité, de l’iconographie de Jésus-Christ au xviie siècle, domaines déjà étudiés par d’importants travaux. Il s’attache à des figures qui peuvent paraître marginales, récits apocryphes encore objets de croyance à l’époque classique, dévotions anciennes ou nouvelles au corps physique du Christ, cœur, plaies, traces visibles, amplification des sobres témoignages évangéliques sur l’Enfance de Jésus. Ces représentations, textes ou images, ont pu être à l’origine de dévotions de grande diffusion ou être tombées en discrédit ; elles sont des témoignages importants sur la pensée et les affects des fidèles, individus ou groupes, érudits ou simples, et ne peuvent être considérées sous la catégorie vague et condescendante de religion populaire ou de superstition. Ces permanences ne doivent cependant masquer de profondes mutations qui s’annoncent, se manifestant, souterrainement ou déjà ouvertement à la fin du siècle.

Jacques Le Brun (1931-2020), directeur d’études honoraire à la section des Sciences religieuses de l’École pratique des hautes études et membre de l’École de psychanalyse Sigmund Freud, a consacré de nombreux travaux à la spiritualité du xviie siècle. Il est notamment l’auteur de Le pur amour de Platon à Lacan et Dieu un pur rien. Angelus Silesius. Poésie, métaphysique et mystique, aux éditions du Seuil (2004 et 2019).

Table des matières

Avertissement de l'éditeur :

Jacques Le Brun est décédé le 6 avril 2020, laissant son manuscrit prêt pour l’édition, sauf les illustrations : il avait préparé un dossier iconographique, à partir de gravures tirées d’ouvrages de sa riche bibliothèque, mais n’a pas eu le temps d’opérer un choix définitif. Nous avons décidé d’en reproduire l’intégralité, renvoyant aux pages où sont mentionnés ces documents. Ces illustrations remplacent l’iconographie originale du chapitre repris de l’Histoire de l’enfance (chapitre I), complètent celles de la première publication du chapitre III et ajoutent une illustration nouvelle chapitre VI. Elles sont regroupées à la fin des chapitres concernés. La révision finale de l’ouvrage a été assurée par Pierre Antoine Fabre et François Trémolières]

Introduction

Chapitre I. La dévotion à l’Enfant-Jésus au xviie siècle

Les origines

Le Carmel

Bérulle

Le Carmel bérullien

Autres courants de dévotion

L’Enfant et la Passion

Mme Guyon

Chapitre II. « Jésus-Christ n’a jamais ri. » Analyse d’un raisonnement théologique

Chapitre III. Esthétique et christologie au xviie siècle

Programmes iconographiques

Les textes de Tertullien

Une esthétique classique ?

Le débat hors de France

Vers le xviiie siècle

Chapitre IV. Le Christ imaginaire du xviie siècle

Jésus-Christ et Abgar

Les suaires

La Véronique

Les descriptions

Chapitre V. Politique et spiritualité : la dévotion au Sacré-Cœur à l’époque moderne

Chapitre VI. Une lecture historique des écrits de Marguerite-Marie Alacoque

Chapitre VII. La scène de l’interprétation. La scène évangélique des Pèlerins d’Emmaüs

Chapitre VIII. Mystique et christologie à la fin du xviie siècle

Un débat christologique avant la querelle du pur amour

L’Humanité du Christ et l’oraison

Le grand législateur

Index des noms de personnes

Origine des chapitres