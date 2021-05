Jacques Le Brun

La Chapelle de la rue Blomet

Encre marine, diff. Les Belles Lettres

96 p. — Parution : 05/03/2021 — EAN13 : 9782350881850.

Une autobiographie étrange, de laquelle je est absent.

Un petit garçon se présente, un petit il qui fait une rencontre décisive : lorsque l’hostie consacrée est présentée aux fidèles, tous tête inclinée devant ce qu’on ne peut regarder en face, il lève les yeux. Il voit… rien.

Ce rien sera le ferment de sa vie et de son œuvre. Il soutiendra la construction d’une généalogie intime, à partir des désirs, des émotions, des accidents et des hasards.

Une hétéro-biographie plutôt, intense, d’où toutes scories ont disparu.



Vidit, il a vu.

Scripsit, il a écrit.

Vixit, il est mort.

Jacques Le Brun (1931-2020) était directeur d’études à l’École pratique des hautes études et membre de l’École de psychanalyse Sigmund Freud. Auteur de nombreux travaux de recherche et d’édition sur le XVIIe siècle religieux, il a récemment publié Dieu un pur rien. Angelus Silesius. Poésie, métaphysique et mystique (Le Seuil, 2019) et Le Christ imaginaire au XVIIe siècle (Jérôme Millon, 2020).

*

Revue de presse :

Se confirme chez cet homme doué d’une forte sensibilité, ces pages très personnelles organisées en brefs chapitres en témoignent, un véritable sens du punctum, cette piqûre sensorielle qui laisse une trace indélébile. Jouant sur la réflexivité de sa remémoration, Jacques Le Brun a su trouver une forme pour traduire la façon dont il a traversé le monde et la manière dont le monde l’a traversé. — Le Matricule des Anges - 01/04/2021.

Les pensées que lui inspira sur le moment ce constat, celles surtout qui nourrirent plus tard ses travaux d’érudition et sa quête philosophique, on en trouve la délicate et forte esquisse dans cette plaquette, petit joyau d’égo-histoire, si l’on veut, legs inattendu de ce maître tellement pudique. — Étvdes - 01/05/2021.