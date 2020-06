Histoire de la pluie en quarante épisodes

Jean-Louis Hue

Grasset, 2019

Pages : 304

EAN : 978224682121.

Les premières gouttes de pluie, retrouvées à l’état de fossile, datent de près de trois milliards d’années. La pluie n’a cessé depuis, partout et à toute époque. La pluie de la Bible, la pluie de la Mésopotamie, la pluie de l’Antiquité gréco-romaine, la pluie des Temps modernes. Elle a arrosé les peurs de l’an mille, parfois éteint le soleil de Louis XIV, s’est glissée dans le calendrier révolutionnaire sous le nom éphémère du mois de pluviose. Egalitaire, la pluie perturbe les travaux des champs autant qu’elle complique la vie des piétons, affole prètres et sorciers et change le cours des batailles (Crécy, Azincourt ou Waterloo), mouille le SDF comme le président de la République, François Hollande s’en souvient…

Avec l’essor de la météorologie, au XIXe siècle, les pluies font la gloire des savants qui la quantifient et tentent de lui trouver une logique, jusquà nos jours où elles s’invitent dans le dérèglement climatique. Mais la pluie n’est pas que quantité, elle est sensation, les peintres et les poètes le savent bien.

La pluie, qui a l’air monotone, est pleine de surprises, comme ce livre où nous apprenons la grande et la petite histoire de ce phénomène physique qui a un petit grain. Sous la conduite de Jean-Louis Hue qui glisse des souvenirs personnels dans ses quarante épisodes, soit bien sûr le nombre de jours qu’a duré le Déluge, nous n’avons qu’une envie, de fermer le parapluie et de chanter sous la pluie.

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…