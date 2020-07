Jean-Luc Godard, Youssef Ishaghpour

Archéologie du cinéma et mémoire du siècle

Dialogue

Verdier/poche

Suivi de « J.-L. G., cinéaste de la vie moderne. Le poétique dans l'historique »,

par Youssef Ishaghpour

128 p. — 7,00 € — ISBN : 978-2-37856-058-4 — Parution : juin 2020

(collection d'origine : Farrago)

À l’écoute de ce qui est à l’œuvre dans Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, ce dialogue, entre le créateur et le critique, est une approche esthétique, philosophique et historique de ses conditions de possibilités et de ce qui y a accédé à la forme : le cinéma dans le siècle et le siècle dans le cinéma, impliquant le tout de l’homme du xxe siècle, de l’imaginaire de ses salles obscures, de l’horreur réelle de ses désastres, à ses tentatives de rédemption par l’art.

