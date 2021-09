Personnages secondaires

Joyce Johnson

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Brice Matthieussent

Cambourakis éd., 2021 (éd. de poche)

Date de parution : 18 août 2021 — 368 p. — 12,50 € — ISBN 978-2-36624-603-2

Issue de la bourgeoisie de Manhattan ouest, Joyce Johnson a la vingtaine, écrit un livre, et se destine à travailler dans l’édition au moment de ce rencard arrangé par Allen Ginsberg. L’homme fauché et désemparé qu’elle rencontre alors n’est autre que Jack Kerouac. Au cours des deux années de liaison qui s’ensuivent elle assiste à ses frasques, fréquente Neal Cassady, attend avec lui la publication de Sur la route et le verra, impuissante, courir à sa perte, grisé par le succès.

À travers une écriture incarnée, Joyce Johnson nous livre un récit lucide et brûlant des relations – entre passion dévorante et misogynie – que les Beats entretenaient avec les femmes tenues à la périphérie de leur mouvement. S’observant en amoureuse du légendaire Kerouac, l’écriture devient pour elle le moyen de ne pas se perdre de vue soi-même.

Depuis l’ombre des projecteurs, discrètement mais avec détermination, Joyce Johnson orchestre ici sa naissance en tant qu’écrivaine, sa mue de personnage secondaire à principal, offrant un nouvel éclairage à ce mouvement littéraire qui fut l’aventure de toute une génération.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…