John Goldsmith, Bernard Laks,

Aux origines des sciences humaines

Linguistique, philosophie, logique, psychologie (1840-1940)

[Battle in the Mind Fields]

Collection Folio essais (n° 672), Gallimard

Parution : 09-09-2021

1008 p. — ISBN : 9782072912788

Aux origines des sciences humaines s’intéresse à l’histoire des idées et aux hommes qui les ont portées, incarnées et défendues tout au long des XIXe et XXe siècles. Les sciences du langage, la psychologie, les mathématiques et la logique, la philosophie sont au centre d’une analyse interdisciplinaire qui éclaire les échanges, les emprunts et les influences entre ces disciplines naissantes, toutes préoccupées de la nature de l’esprit humain, des langues et des cultures.



Sur la toile de fond des changements politiques, économiques et sociaux formidables qui se produisent de 1840 à 1940 se déploie une autre histoire, intellectuelle et conceptuelle, où se forgent la conception moderne de l’homme et bientôt les sciences humaines et sociales. Si la linguistique est au centre de cette enquête, c’est parce que, plus qu’aucune autre, elle a reçu la fertilisation croisée de toutes les sciences de l’homme. La vieille philologie et la vieille grammaire en sont sorties totalement bouleversées et une science nouvelle, la science du langage, est apparue. Ce livre est l’histoire de celles et ceux qui, dans un débat passionné tissé de continuités déniées et de ruptures proclamées, ont fait advenir ce bouleversement et de ceux qui les ont influencés et ont nourri leur réflexion.

