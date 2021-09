Jean-François Gilmont,

Le Livre et ses secrets

Cahiers d'Humanisme et Renaissance

Genève, Droz, 2021

EAN: 978-2-600-26338-2 — 342 p.

«Le livre et ses secrets» réunit les principaux articles que Jean-François Gilmont a rédigés depuis une trentaine d’années sur l’histoire du livre, l’archéologie du livre imprimé, la rédaction et l’interprétation de la bibliographie des livres du xvie siècle. Pour en réserver la cohérence et éviter les redites, ces articles ont été soigneusement revus et mis à jour. Des chapitres nouveaux ont été ajoutés.

À la première partie consacrée à l’histoire du livre et de la lecture fait suite une évaluation de problèmes plus techniques concernant la rédaction de bibliographies de livres anciens. Les sections suivantes proposent des cas concrets d’étude matérielle d’éditions anciennes, de lecture des bibliographies d’ouvrages du xvie siècle, ainsi que des analyses critiques de travaux sur le livre.

La dernière partie attire l’attention sur un thème plus rarement abordé, l’analyse statistique de la production typographique ancienne. La bibliographie des travaux de l’auteur clôt le volume.

