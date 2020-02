Machiavel. Une vie en guerres

Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini

Fondé sur l’ensemble des documents disponibles et sur tous les textes écrits par Machiavel, notamment sa correspondance, ce livre fait le récit d’une vie prise dans une guerre quasiment permanente bouleversant Florence et l’Italie. Sans ces « Guerres d’Italie » rien ne se comprend de ce que Machiavel a fait, dit et rédigé.

« Du plus loin que je me souvienne, soit on a fait la guerre soit on en a parlé ; maintenant on en parle, d’ici peu on la fera et, quand elle sera finie, on en parlera de nouveau » écrit-il en 1526.

Dans une telle situation, les enjeux et les nécessités de l’écriture et de l’existence s’entrecroisent et se nourrissent les uns les autres, dans une expérience que ne sauraient épuiser les lieux communs et les débats entre spécialistes. L’attention portée aux textes et à la vie des mots permet ainsi de faire entendre la voix de Machiavel, dégagée des exégèses comme des simplifications abusives.

Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, par ailleurs traducteurs de Machiavel, proposent ici l’histoire d’une exceptionnelle œuvre-vie.

